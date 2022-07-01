23 июня в ресторане «Бабель» прошёл Public Talk на тему: «Как управлять своей жизнью при помощи рисования». Мероприятие с довольно интригующим названием собрало звёздных гостей, которые познакомились с методом НейроГрафики и даже поучаствовали в мастер-классе под руководством Анастасии Анисимовой и Павла Пискарёва.

Мероприятие посетили: Елена Летучая, Екатерина Стриженова, Ирина Безрукова, Катя Гордон, Анастасия Стоцкая, Катя Лель, Алика Смехова, Ирина Салтыкова, Елена Воробей, Анна Пескова, Елена Ханга, Илья Жоров, Илона Бильчук, Анна Невская.

Звёздные гости с удовольствием пообщались в неформальной обстановке, обсудили планы на лето и светские новости. Особый интерес у всех вызвала оригинальная фотозона, оформленная декоратором Илоной Бильчук. На фоне тропической зелени и перекрещенных линий фотографии получились очень эффектными и немного таинственными.

НейроГрафика – это научно признанный психологический метод, созданный в 2014 году. Автор этого метода, доктор психологических наук и профессор Павел Пискарёв и его ученица Анастасия Анисимова выступили перед звёздными гостями и рассказали о том, как родился этот метод и как стремительно он завоёвывает популярность.

НейроГрафика – это по сути творческий способ трансформации мира, способ, с помощью которого мы можем поменять себя и окружающую действительность вокруг нас. Можно сравнить это с синтезом арт-терапии, психологии, коучинга, искусства. Анастасия буквально поразила всех своим утверждением, что при помощи рисования по определенным алгоритмам каждый человек способен легко исполнить любое желание и достигнуть любой цели. Да, стройность, богатство и счастье можно просто нарисовать! Создавая рисунок, в котором будет полная гармония, можно «перепрограммировать» существующие установки, снять внутренние ограничения, открыть себя для радости и успеха.

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Сейчас НейроГрафику используют сотни тысяч людей из 50 стран мира, и их число постоянно растёт. И на прошедшем мастер-классе число поклонников НейроГрафики увеличилось! Ведь все звёздные участники мероприятия не просто познакомились с азами метода, но и под руководством Павла Пискарёва освоили основные алгоритмы на практике. У каждого появился свой первый НейроГрафический рисунок, который стал не просто «пробой пера», а путём к желаемой цели.

После мастер-класса всех ждал изысканный гастрообед от шефа ресторана «Бабель» и обмен впечатлениями. Звёздные гости сошлись во мнении, что мероприятие оказалось не только очень интересным, но и полезным.

Мероприятие поддержали: бренд стильной одежды VILLAGI; изысканный бренд украшений ручной работы Leonessa Doro; производитель кухонных досок с уникальной технологией сохранения вкуса GARTI; бренд интерьерных ароматов BAGO home; декоративная косметика Vivienne Sabo.