Пудра - незаменимое средство в косметичке каждой леди

Пудра является незаменимым средством в косметичке каждой леди: это настоящая «скорая помощь» для нашей кожи, которая скрывает недостатки, маскируя разные проблемы и несовершенства и придавая коже здоровый вид и естественное сияние.

LOOSE POWDER with Matt Intensive ComplexTM silky smooth & matttifing effect - универсальная пудра от Eveline Cosmetics

Полупрозрачная персиковая матирующая пудра:

идеально разглаживает рельеф кожи;

помогает скрыть покраснения и избавиться от нежелательного блеска;

обеспечивает стойкий матовый эффект;

не закупоривает поры;

потрясающий эффект гладкой и ухоженной кожи.

Невесомая, необычайно нежная текстура пудры делает кожу шелковистой и обеспечивает безупречный макияж на течение всего дня. Универсальный оттенок рассыпчатой пудры подходит для всех типов кожи.

Не забывайте про ежедневный уход за собой и здоровый образ жизни, и Ваш организм непременно ответит взаимностью.

J. CAT BEAUTY Пудра хайлайтер для лица YOU GLOW GIRL

Пудра хайлайтер для лица You glow girl подходит для всех типов и оттенков кожи и придает макияжу сказочное сияние в течение всего дня. Применение: нанесите хайлайтер на выступающие зоны лица, — куда естественным образом падает солнечный свет, например на скулы, брови, декольте.