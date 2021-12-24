Пудра - незаменимое средство в косметичке каждой леди

Пудра является незаменимым средством в косметичке каждой леди: это настоящая «скорая помощь» для нашей кожи, которая скрывает недостатки, маскируя разные проблемы и несовершенства и придавая коже здоровый вид и естественное сияние.
LOOSE POWDER with Matt Intensive ComplexTM silky smooth & matttifing effect - универсальная пудра от Eveline Cosmetics
Полупрозрачная персиковая матирующая пудра:
идеально разглаживает рельеф кожи;
помогает скрыть покраснения и избавиться от нежелательного блеска;
обеспечивает стойкий матовый эффект;
не закупоривает поры;
потрясающий эффект гладкой и ухоженной кожи.
Невесомая, необычайно нежная текстура пудры делает кожу шелковистой и обеспечивает безупречный макияж на течение всего дня. Универсальный оттенок рассыпчатой пудры подходит для всех типов кожи.
Не забывайте про ежедневный уход за собой и здоровый образ жизни, и Ваш организм непременно ответит взаимностью.
J. CAT BEAUTY Пудра хайлайтер для лица YOU GLOW GIRL
Пудра хайлайтер для лица You glow girl подходит для всех типов и оттенков кожи и придает макияжу сказочное сияние в течение всего дня. Применение: нанесите хайлайтер на выступающие зоны лица, — куда естественным образом падает солнечный свет, например на скулы, брови, декольте.
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