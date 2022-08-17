Путешествие по Камчатке: Татьяна Печникова получила незабываемый подарок

В последнее время российские знаменитости выбирают путешествие по родной стране. Кто-то отправляется греться на отечественные курорты, а кто-то выбирает активный отдых. Например, Примадонна оперного искусства Татьяна Печникова в середине июля отмечала свой день рождения. Любимый супруг преподнес женщине оригинальный подарок, который она точно никогда не забудет.

Муж Татьяны Печниковой устроил незабываемое путешествие по Камчатке для своей жены. Интересно, что Татьяна и Вячеслав всегда путешествуют вместе. Они не любят быть на расстоянии друг от друга. И это спустя 30 лет брака. Сильнейшая любовь. А вот Татьяна признается, что это судьба. Так вот, мужчина продумал путешествие так, что скучать было некогда.

Итак, первой остановкой оказался Петропавловск-Камчатский. В первый день посчастливилось оказаться в питомнике ездовых собак «Снежные псы», где гостей встретили выступлением корякского ансамбля. Татьяна и Вячеслав побывали на экскурсии по оленьему питомнику, а также по питомнику ездовых собак, где желающие могли попробовать прокатиться в летней упряжке.

Дальше дни становились все насыщеннее. Самым удивительным приключением на Камчатке стала экскурсия в Долину гейзеров и кальдеру вулкана Узон, куда супруги добрались на вертолете. Но это еще не всё. В последующие дни Татьяну и Вячеслава ждали морская прогулка в бухту «Русская», джип-тур на Мутновский вулкан и каньон Опасный с водопадом, вертолетная экскурсия на Курильское озеро к медведям, сплав с рыбалкой по реке Быстрая и джип-тур на водопад и лавовые пещеры вулкана Горелый.

«Удивительная, незабываемая, замечательная Камчатка! Невероятное количество впечатлений, море восторга и радости. Это именно то место, которое завораживает! Совсем немного место, куда бы я хотела вернуться вновь. Это путешествие, которое муж подарил мне на мой День Рождения мне просто очаровало!», - поделилась впечатлениями прима оперного искусства.

Татьяна призналась, что поражена, тем сколько энергии и красоты собралось в одном этом уголке России: «Я увидела еще одно поразительное место в нашей Великой стране». Кроме того, Печниковым удалось не только встретиться, но и пообщаться с директором Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника, а также с его супругой, которая занимается экологическими проектами. Оперная певица осталась в восторге от общения с настоящими профессионалами своего дела и просто прекраснейшими людьми.

Несмотря на то, что Татьяна и Вячеслав Печниковы уже много лет вместе, романтика никуда не пропадает. Однажды в одном интервью певица призналась, что из-за плотных рабочих графиков супруги поздно приходили домой и нередко супруг приходил даже позже Татьяны. Однако она никогда не ложилась спать без мужа, а всегда встречала его с готовым ужином на столе. «Мы уже прожили вместе много лет, когда муж мне однажды сказал: «В тебе есть такие качества, за которые можно все простить». Я не знаю, какие. Он мне их не называл. Думаю, это то, что мне можно доверять. Возможно, я для него единственный человек, которому он верит. Я его не предам, отдам за него все, что есть. И я знаю, что он тоже способен на все, чтобы нас с сыном защитить, потому что мы его мир и его жизнь», - разоткровенничалась Примадонна оперного искусства.