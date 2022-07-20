Международное ралли «Шелковый путь» завершилось 16 июля в Москве. В Олимпийском комплексе «Лужники» при поддержке Департамента спорта города Москвы состоялась торжественная церемония финиша ралли. Отправившись десять дней назад из Астрахани в путь протяжённостью почти четыре с половиной тысячи километров, участники гонки выдержали все испытания и получили заслуженные призы.

В 2021 году пилот команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников одержал победу в Международном ралли «Шелковый путь» в зачёте грузовиков, установив казавшийся невероятным рекорд – он стал первым в истории гонки трёхкратным победителем. Однако прошёл всего-навсего год и Сотников завоевал четвёртую победу. Но не думайте, что двенадцатое издание ралли «Шелковый путь» стало для рекордсмена лёгкой прогулкой – скорее наоборот. Если попробовать перечислить все неприятности, которые свалились на голову экипажей команды «МАЗ-СПОРТавто», то не хватит и нескольких страниц текста. Однако главной бедой, которая привела к огромным потерям времени, стали покрышки. Доподлинно неизвестно что же привело к такому количеству проблем, связанных с резиной, но колёса перегревались, протектор отслаивался и в итоге полное разрушение. Во второй половине дистанции гонки специалисты белорусской команды вроде бы нашли решение и колёса перестали взрываться в таких количествах, но тут же свалилась новая напасть – на обеих машинах стали разваливаться надстройки кузова. А завершилась полоса неудач гидроударом, который в предпоследний день гонки получил двигатель грузовика Алексея Вишневского. Алексей Хлебов и Михаил Шкляев из команды «ГАЗ Рейд Спорт» смогли вклиниться в борьбу КАМАЗов и МАЗов и закончили гонку на четвёртом и пятом местах соответственно.

Судьба победы в зачёте внедорожников решилась в последний день – в субботу разыгралась настоящая спортивная драма. Однако, это с какой стороны посмотреть. Для Владимира Васильева то, что произошло субботним утром, стало трагедией. А вот Денис Кротов смог спокойно выдохнуть – ведь на протяжении всей гонки петербуржец уходил в отрыв, а после того, как из-за технических проблем он пропустил Кротова вперёд, Васильев настолько взвинтил темп, что поддерживать его, не совершая ошибок, было невозможно.

В зачётах мотоциклов и квадроциклов победы одержали дебютанты – Алексей Наумов и Дмитрий Калинин соответственно. Впрочем, ситуация могла быть и совершенно иной – если бы не падение главного фаворита зачёта квадроциклов Александра Максимова. Прошлогодний победитель шёл на вторую подряд победу, но обидный инцидент поставил крест на его амбициях. В итоге Калинин одержал победу, Максимов стал вторым.

Победителем в зачёте серийных внедорожников стал Мердан Тойлыев. Второе место у Шамырата Гурбанова, третье – у Максатмырата Данатарова.