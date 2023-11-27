Рандеву с красотой: Анастасия Макеева в нарядах Модного дома August Walz

Пока одни рефлексируют от того, что какие-то иностранные бренды ушли с рынка, другие обращают самое пристальное внимание на Отечественных дизайнеров, среди которых есть настоящие самородки.

Вот уже несколько лет Модный Дом August Walz является одним из любимых для леди разных возрастов, социальных категорий и географий жительства, в том числе для знаменитостей.

В эффектных оригинальных нарядах от August Walz регулярно можно увидеть Татьяну Буланову, Аллу Довлатову, Елизавету Долженкову, Анастасию Макееву и многих других актрис, певиц, телеведущих...

Сегодня хотим рассказать об образах от Модного дома из Санкт-Петербурга, которые выбирает многогранная актриса театра и кино, ведущая Анастасия Макеева.

Анастасия блистает в нарядах August Walz как на самых престижных сценах страны и центральных телеканалах, так и на семейных торжествах.

В изысканных нарядах с яркими цветочными принтами актриса часто появляется на прогулках, праздниках, в них комфортно проводить выходные и встречаться с друзьями. В белоснежном платье от August Walz Анастасия с супругом отмечали годовщину венчания, в честь которого устроили масштабное торжество.

Анастасии очень органично подходит стиль «а-ля-рус». Для светской премьеры фильма «Русский крест» актриса выбрала синее платье с отделкой павлопосадским платком. В этом же наряде из коллекции «Русский стиль», которая гармонично подолжает самобытные национальные традиции, Макеева выступала на фолк-фестивале «Без границ».

В эффектном благородном наряде из коллекции "Белые ночи Петербурга" в День памяти и скорби Анастасия исполняла «Довоенный вальс», открывавший эпохальный концерт Памяти в прямом эфире телеканала «Звезда». Изысканное платье, в котором фактурный чёрно-белый верх комбинируется с бордовым низом, отражало контраст безмятежного мира и страшной войны.

В бело-синем платье в пол в стилистике "гжеля" актриса и певица блистала на Церемонии открытия фестиваля «Будем жить».

В восхитительном тёмно-синем платье из плотного изысканного кружева Анастасия выступала на Дне города Санкт-Петербурга, что очень символично, ведь Модный дом расположен в Северной столице - в торговом центре «ВЛАДИМИРСКИЙ ПАССАЖ» (Владимирский проспект 19).

В этом же роскошном наряде Анастасия поздравляла жительниц Твери с праздником «8 марта», и это тоже неслучайно: начав радовать красотой жителей и гостей Санкт-Петербурга, August Walz стремительно расширил географии и горизонты: заказ в интернет-магазине можно сделать из любой точки мира. Для клиентов предусмотрены приятные комплименты и подарки.

Для выступления на концерте, посвящённом Дню памяти Россиян, исполнявших долг за пределами Отечества, Анастасия выбрала невероятно стильное платье алого цвета.

В программе Первого канала «Здоровье» актриса снималась в нежно-бирюзовом платье с акцентным кружевным воротником, а на светской бьюти-презентации Макеева появилась в стильном наряде цвета морской волны…

Разумеется, это лишь часть нарядов August Walz, в которых популярная актриса и певица появляется на публике, восхищая ценителей женственности и красоты. Ассортимент Модного дома изобилует калейдоскопом моделей и фасонов, как в однотонных, так и в фантазийных цветовых палитрах.

Подробнее с August Walz можно познакомиться на официальном сайте https://augustwalz.ru/.

Актуальные коллекции представлены в социальных сетях Модного дома:

https://t.me/augustwalz

https://vk.com/augustwalz

Безупречным стилем August Walz восхищалась корреспондент Бурулева Юлия

Фотографии - социальные сети Анастасии Макеевой (*Instagram (Meta) запрещен на территории России).