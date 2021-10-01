Рай для кудряшек: открылся новый салон бренда Ice Curly

Счастливые обладательницы кудрявых волос знают, как важно правильно ухаживать за ними и как много внимания требуется непослушным локонам. Пористые и торчащие пряди волос порой так сильно расстраивают девушек, что вместо любви к своим волосам появляется желание их выпрямить, залить лаком или спрятать в хвост.

Все дело в том, что многие кудрявые девушки даже не представляют потенциал своих локонов и не знакомы с их естественной природной формой. Тайну кудрявого метода раскрывает Айсель Мовлаева, основатель бренда Ice Curly.

В сентябре открылся второй филиал бренда - концептуальный специализированный салон красоты, где даже самые непослушные вьющиеся волосы в руках профессионалов станут предметом гордости и восхищения.

Здесь все знают о кудряшках, здесь их ценят, любят и боготворят. Ice Curly – это не просто салон, это место, где кудри стали предметом почитания. Никаких выпрямителей, бигуди или щипцов. К каждому кудрявому локону здесь отнесутся с особым вниманием и заботой.

«Я сама являюсь счастливой обладательницей кудрявых волос. И это не просто кудряшки, у меня очень пушистые и завивающиеся волосы, что приносило немало проблем. Ведь такие волосы не держат укладку без вспомогательных средств. Долгое время я боролась с ними, пытаясь придать хоть какую-то приличную форму. Будучи парикмахером, я проанализировала много информации об уходе за кудрявыми волосами, посещала семинары топовых мастеров. А также специально ездила в Америку на обучение к самой гуру кудрявого движения - Лорейн Месси и стала экспертом в уходе за кудрявыми волосами. Свои знания я передала мастерам нашего салона. Они не только научат любить и ухаживать за волосами, но и подберут уходовые средства, учитывая тип завитка. А главное, расскажут, как в домашних условиях правильно укладывать такие волосы. Здесь вас поймут по завитку волос», - рассказывает Айсель Мовлаева - стилист, специалист по кудрям, основательница салона и бренда уходовых средств для кудрявых волос Ice Curly.

В салоне используются техники стрижки на сухие волосы DevaCut и Curl by Curl, а также авторская техника Ice Curly. Авторская методика и уходовые средства позволяют воссоздать естественную природную красоту вьющихся волос, и укладка по специальной технике не боится дождя, ветра или подушки, несколько дней волосы будут сохранять форму и красоту локонов без лака и фиксирующих средств.

Линейка собственных средств разрабатывалась «с нуля», с учетом принципов CGM. Основной целью разработчиков было создать эффективные и удобные в использовании продукты высочайшего качества при соблюдении оптимального баланса между натуральностью и технологичностью.

Однажды посетив салон Ice Curle, гости становятся постоянными клиентами, и даже не клиентами, а членами большой и теплой семьи.

Текст: Станислава Филатова

Адрес салона: Москва ул. Профсоюзная 76

@aysel_curly

Сайт: icecurly.ru