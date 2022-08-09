«Разгуляев Благонравова» и художник Андрей Бартенев выпустили коллекцию обуви «Сладкая жизнь»

В "сладкой жизни" собраны мужские и женские модели уличной и домашней обуви: мюли, лоферы, сабо и домашние тапочки. Обувь исполнена в пяти цветовых гаммах и украшена медведями авторской работы Андрея Бартенева. Некоторые мишки изображены в традиционном русском стиле.

«Андрей Бартенев – безусловно, самая яркая и эксцентричная личность из всех, с кем я имела честь работать», - говорит основатель и дизайнер бренда Мила Разгуляева-Благонравова. «Уже много лет он остается одним из самых узнаваемых современных российских художников; его смелые эксперименты с формой и цветом невозможно ни с кем спутать, он неповторим и как всегда великолепен.» По словам дизайнера, коллекция задумывалась давно и работать над ней начали еще в прошлом году.

«Я так рада, что мы наконец выпустили ее именно сейчас. Среди всех потрясений и переживаний этого года творчество Бартенева отсылает нас к детской искренности, к чистым эмоциям и радости жизни, которая продолжается, несмотря ни на что. Эта коллекция красивая и жизнеутверждающая. А еще медведи мне кажутся не только по-детски милыми, но и загадочными: хитро улыбаясь, они что-то знают, но не говорят…»

Андрей Бартенев сказал: «Открываю тайную особенность этой обуви: медведи знают, где спрятан мед. Поэтому мои тапочки в любом случае поведут вас к сладкой жизни!» Основные цвета коллекции – розовый, голубой, черный, белый и бежевый. Рисунок нанесен методом печати на коже, и ламинирован специальным лаком, который защищает обувь и делает ее долговечной.

Коллекция сшита вручную на собственном производстве компании «Разгуляев Благонравова» в Санкт-Петербурге и будет доступна в продаже на сайте компании www.home-shoes.ru и в бутике на Большом Палашевском переулке, дом 10 в Москве. Петербургская компания «Разгуляев Благонравова» работает с 2007 года и создает люксовую российскую обувь для дома и улицы под лозунгом «Обувь как искусство».