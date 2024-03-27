Бренд Akhmadullina Dreams и Layerz Cafe запустили весеннюю яркую коллаборацию.

Вкус, чувство стиля и романтичность – всё это объединяет кафе Layerz Café и бренд дизайнерской одежды Akhmadullina Dreams.

С 9 марта по 9 апреля в Layerz Café запущено совместное с Akhmadullina Dreams сет-меню, созданное при участии известных австралийских шефов Тома Халпина и Глена Баллиса. Оно было вдохновленно цветовой палитрой весенне-летней коллекции бренда, блюда передают настроение легкости и мечтательности, отражающее ДНК Akhmadullina Dreams.

При заказе сета, включающего палтус с тыквенным пюре и шпинатом и шу с матчей, вы получаете весенний подарок от Akhmadullina Dreams: шопер с фирменными принтом, в который вложен объемный стикер-пак и открытка со скидкой от бренда.

Layerz Cafe — уютное кафе Глена Баллиса и Тома Халпина на Б. Кисловском переулке. В интерьере используется натуральный камень, деревянный декор, сухоцвет и картины из известной московской галереи. В теплое время кафе отрывает просторную веранду, где можно укрыться от знойного солнца в тени высоких растений, попивая авторские коктейли и ощущая легкий бриз, будто на побережье в Сиднее. Сюда можно зайти позавтракать перед работой, пообедать между деловыми встречами (спешл ланч) или поужинать с бокалом вина в кругу друзей. А в выходные дни рекомендуем приезжать всей семьей на вкусный завтрак или бранч! В меню всем понятный комфорт фуд, но в интерпретации двух талантливых австралийских шефов, и конечно не обошлось без большого австралийского завтрака.

Akhmadullina Dreams – это российская марка модной женской одежды в ценовом сегменте middle up, основанная известным дизайнером Алёной Ахмадуллиной. В новой весенне-летней коллекции 2024 есть всё, чтобы в любое время наступающего теплого сезона чувствовать себя героиней сказочной истории и «всегда мечтать» вместе с Akhmadullina Dreams. Сказочные цветочные поля, вдохновленные живописью Клода Моне, забавные зайцы и коты, играющие с клубками или парящие в облаках, и буйство цвета: от насыщенного кобальта до небесно-голубых оттенков, цвета абрикоса, голубого льда, темного шоколада и фирменного цвета шалфея.

Следите за новостями в группах брендов и ловите приближающуюся теплую пору, которая подарит вам яркое настроение от Akhmadullina Dreams и неповторимые сочетания вкусов от Layerz Cafe.

Адрес кафе:

Большой Кисловский переулок, д.6