Рольставни в Москве: надежная защита по доступной цене

Хотите совместить эстетические качества и функциональность на окнах снаружи помещения? Выбирайте рольставни.

Где используют

Рольставни широко используются не только на жилых помещениях, но и на коммерческих. Часто они закрывают окна и двери магазинов, складов, кафе, когда те закрыты.

Если все же рассматривать бытовую сферу, то обычно роллетные системы размещают также на окнах, дверях и дополнительно гаражах. Иногда они закрывают не только сам дом, но и другие придомовые постройки, где может храниться что-то потенциально ценное. Защита не помешает никогда.

Почему покупают

Рольставни защищают от света, как и обычные жалюзи. Летом это поможет уберечь помещение от излишней жары.

Они изолируют помещение от шума. В оживленном районе сберегут ваш здоровый сон, а в доме с маленьким ребенком абсолютно незаменимы. Хорошо работает и в обратную сторону. Вечеринка дома или занятия музыкой не помешают соседям.

Купить рольставни – это сберечь себя от незаконного проникновения грабителей. Их прочный материал и надежное крепление если не остановят окончательно, то выиграют время, пока приезжает полиция.

Летом сберегают от жары, а зимой не дают теплу из дома проникнуть на улицу. Так, приобретя роллетные системы, вы сэкономите на отоплении.

Если рассматривать функцию защиты от грабителей, то прямой альтернативой рольставням будет решетка. Однако с эстетической точки зрения рольставни смотрятся выигрышней. Тем более они имеют и другие функции, в отличие от решетки.

Удобны в использовании. Их не надо открывать и закрывать вручную, многие из рольставней оборудованы системой дистанционного управления.

Где купить

Купить рольставни в Москве можно в компании Rollmag. Уже 10 лет опытные сотрудники выезжают к клиентам, консультируют, изготавливают и устанавливают жалюзи и рольставни в любые типы помещений.

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