Роскошный показ российских дизайнеров на Fashion Day Academy Kaurtseva 2023 г.

Уже во второй раз в самом центре Москвы в Studio Hall 27 октября прошел Fashion Day Academy Kaurtseva. Роскошные платья высокой моды с богатым декором и креативными аксессуарами представили молодые и перспективные дизайнеры России и ближнего зарубежья. В 14 коллекциях модельеры продемонстрировали свою творческую индивидуальность и способность воплотить разноплановые образы. На подиуме зрители наблюдали всевозможные платья от элегантно - классических моделей до образов леди - вамп. Большинство луков объединяло выигрышное преподнесение фигуры, ведь участники показа - выпускники корсетной академии, а значит и платья не только показывали красоту женской фигуры, но и моделировали её. В таких нарядах модели вызывали настоящее восхищение и интерес у зрителей, которые в свою очередь, получили незабываемые впечатления от увиденного.

Первой свою коллекцию «Цветок на закате» представила зрителям дизайнер Наталья Ковалёва. Вдохновением послужил летний вечерний закат, яркие краски которого отразились во всех образах. Цветовая гамма от светло-сиреневого до насыщенного красного оттенка. Через свои платья Наталья смогла передать нежность и грацию цветка, который с наступлением рассвета дарит красоту этому миру. В некоторых изделиях дизайнер использовал вручную созданные фактуры лепестков и цветов, а также элементы гофре. Вся коллекция выполнена в романтическом стиле с использованием корсетных технологий.

Коллекция Анны Павлиенко «Метаморфозы природы» была создана для женщин, которые могут показать свою натуру с разной стороны. В своей коллекции дизайнер показала главную героиню нежную как весна, цветущую как лето, яркую и жёсткую как осень, мягкую и пышную, но холодную как зима. Чтобы передать глубину этих образов использовались различные материалы и их сочетание: фатин с атласом, кожа с прозрачной сеткой. Коллекцию объединяет палитра цветов от нежно-розового до тёмно-коричневого, белый выступает как самостоятельный оттенок, после которого идёт обновление природы. В образах были использованы кожаные аксессуары в виде колье и брошей. В своих нарядах Анна показывает, что кожа может быть мягкой и цветущей. Концепция всей коллекции передает многогранность женской натуры, её изменчивость, поразительную утончённость и красоту.

Российский дизайнер Марина Березина в своей коллекции “Цветочная рапсодия” рассказывает историю от зарождения бутона до полного раскрытия цветка в полной красе. В образах модельер применял разнообразные оттенки зеленого, розового и ярко-красный цвет как подлинной цвет страсти, передаваемые через изысканные вечерние платья. При создании коллекции использовались различные ткани: бархат, атлас, шифон, фатин, корсетная сетка, уникальные декоративные элементы, выполненные вручную, а также стразы, бисер, бусины и цветы. Образы предназначены для уверенных, смелых девушек и молодых женщин, сочетающих в себе романтику и дерзкий вызов.

Коллекция модельера Ирины Козловой "Она и её море" создавалась под вдохновением морской стихии, её разных проявлениях - штиль, шторм, ветер, шум прибоя и крики чаек. В коллекции использовались все оттенки глубоких вод: бирюзовый, серый, серебристый, синий, цвет морской волны и жемчужно-серый. На подиуме каждая модель будто выходила из морских пучин. Использовались ткани разной фактуры, такие как еврофатин, пайетка, сетка в кристаллах, кристалон и бифлекс. В ассортименте коллекции были представлены платья прилегающего силуэта, боди, блузы, шорты, юбки. Благодаря корсетным основам, каждая модель могла продемонстрировать свою изящную фигуру. Образы дополняли элегантные украшения в виде колье, а также головные уборы с использованием натуральных ракушек, звёзд и жемчужин. Коллекция предназначена для сильной и волевой девушки, которая не боится трудностей и как владычица морская всем видом показывает свою внутреннюю энергию.

Дизайнер Наталья Яблочкина представила свою новую коллекцию «Ванильное небо», состоящую из 7 образов, каждый из которых создан на основе корсетных технологий, что позволяет подчеркнуть утонченный силуэт любой женщины, а также дополнен юбками и брюками. Образ героини легкий и женственный, она молода и романтична, грезит мечтами о любви. Платья коллекции представлены в пастельных нюдовых оттенках. Розовые оттенки символизируют нежные чувства и скромность юной леди. Кремовые цвета олицетворяют красоту и элегантность девушки, подчеркивая ее утонченность и великолепный вкус. При создании коллекции дизайнер использовал многослойность фатиновых юбок, атласные и легкие ткани, шифон, органзу. Силуэт образов дополнен кружевом, рюшами и вышивкой на сетке, стразами, бисером и другими элементами декора ручной работы.

На подиуме свою коллекцию"STRELITZIA" продемонстрировала дизайнер Елена Даниленко. Источник вдохновения стал цветок Стрелиция - для многих народов символ мира, гармонии и процветания. В изделиях преобладают такие цвета как зеленый, желтый, синий, фиолетово-сиреневый, оранжево-рыжий, пудровый. Коллекция разнообразна по своему ассортименту, где каждая женщина может найти подходящий лично для себя комплект - юбки, платья, блузки, брюки, шорты, подгрудные корсеты. В виде отделки были использованы дорогие кружева, оборки, воланы и бусы из натуральных камней. Главная героиня - смелая элегантная леди любого возраста. Коллекция "STRELITZIA" – это яркое выражение природных красок и форм в сочетании с элегантностью высокой моды.

Свою коллекцию "Осенняя Андалусия" показал дизайнер Казимир Альберт. Главным источником вдохновения сподвигла природа Испании, море и золото осени. Цветовая гамма коллекции подобрана согласно задумке – это ярко-жёлтые кроны деревьев, красный цвет заката, черная красота ночи и элегантность кружев, кожи, изысканных аппликаций и сияние камней Swarovski. Все это вместе подчеркивает красоту женщины, ее индивидуальность и шарм. Благодаря сложному авторскому крою и применение корсетов в сочетании с изысканными аксессуарами, позволяет каждой женщине почувствует себя настоящей королевой!



Коллекция "Её Тайна" дизайнера Юлии Егоровых создана, чтобы подчеркнуть индивидуальность и таинственность каждой женщины. Цветовая палитра включает в себя черный, красный и молочный цвета, которые символизируют глубину эмоций и скрытую страсть героини. Коллекция включает себя платья и корсеты в сочетании с брюками и юбками. Были использованы различные материалы: натуральная кожа, атласные ткани, трикотаж, еврофатин, сетка с глиттером. В качестве декора была использована вышивка, бисер, стразы и бусины из жемчуга. Коллекция "Ее Тайна" предлагает женщинам выразить свою индивидуальность и загадочность через изысканные корсетные платья, объединяющие в себе такие противоположные с одной стороны элегантность и страсть.

В своей новой коллекции "Лаванда" дизайнер Наталья Сараева раскрывает романтичность, игривость и необъятную любовь своей героини. Создавая образ раскованной и уверенной в себе женщины с желанием делится радостью. Она как кусочек лета среди холодной зимы. В коллекции сочетаются шелковые, фатиновые, вышивные легкие ткани, а также и плотные атласные. В изделиях использовались полупрозрачные детали, корсеты, некоторые из них, можно использовать под модные образы и сочетать с брюками, костюмы и т.д. Дизайнер не побоялся использовать черные цвета в материалах, что позволило переплести переходы из одного образа в другой и для передачи концепции коллекции.

Российский дизайнер Оксана Рябуха представила на большом подиуме свою коллекцию “Ветер с востока”. В ней модельер рассказывает о женщине, которая эксклюзивна, уникальна, она может быть разной в зависимости от ситуации и настроения: как ветер - то тихий и ласковый, то буйный и резкий. Декоративные элементы, а также аксессуары созданы в ручную, благодаря чему передается ощущение эксклюзивности. Ассортимент коллекции состоит из коктейльных платьев, брюк, шорт и роскошных нарядов в пол дополненных корсетами. Женственность подчеркнута облегающими силуэтами корсетов, ткани и вышивка придают моделям восточного аромата.

На показе была представлена коллекция “Нежность” от модельера Любови Красниковой. Её героиня воздушная, мечтательная особа, но в то же время уверенная и привлекающая к себе внимание. Нежности придают легкие, летящие ткани, роскошь – наличие декоративных элементов: бусин, фатина, вышивки, а также фактура ткани, притягивающая взгляды. Идея коллекции подчеркивает стремление девушки быть разной, неповторимой, готовой к изменениям. Во все платья вложена частичка души дизайнера, поэтому в них каждая женская фигура будет достойна роскоши.

Как делится сам дизайнер Ольга Пономарёва, на создание коллекции "Аморфати" вдохновила ткань твид. Аморфати - дословно переводится как "любящий свой путь". Эти наряды созданы для девушек и женщин, которые уверены в себе, добиваются своих целей с лёгкостью и любовью. Ценят индивидуальность и комфорт. Женственные силуэты, деликатное сияние кристаллов, именно так Ольга видит современную леди. В коллекции представлены платья, корсеты, брюки и даже шорты для невест, а также для их подружек.

Российский дизайнер Романенко Анна в своей коллекции «Скажи мне ДА!» выразила утонченное чувство стиля, классические силуэты, облачая героиню в натуральные приятные ткани, и роскошь повседневного гардероба. Модели, созданные дизайнером, отличаются простыми силуэтами, широким свободным кроем, одновременно женственностью образов. Дизайнер выдерживает стиль и образ, использует интересные детали, гармонично связывая их воедино. Все созданное вызывает лишь восклицание «ДА»! Модели подойдут для современной женщины, которая следит за тенденциями моды.

Финал завершал показ основателя академии и создателя мероприятия - дизайнера Ольги Каурцевой. Пройдя непростой творческий путь, Ольга делится своими наработанными знаниям с ученицами всего мира. Получив статус «Королева корсетов» от Вячеслава Зайцева в 2019 году, этой осенью дизайнер подтвердила его, создав коллекцию «Лилу» с ноткой провокации. Источником вдохновения стал яркий цветок мак, который раскрывает свой потенциал от дерзкой сексуальности до материнско-королевской энергии. В коллекции были представлены комплекты нижнего белья, корсеты, коктейльные и вечерние платья. Как говорит сама Ольга: "В гардеробе каждой женщины, также как предметы первой необходимости, должны быть три корсета: первый корсет в бельевом стиле, который моделирует талию и поддерживает грудь, второй корсет в стиле Casual – который можно одеть под костюм или с юбкой и третий корсет на выход." Именно поэтому девиз концепции бренда Kaurtseva звучит так: «Меняйте корсет как перчатки!».

По итогу этот день стал настоящим праздником для всех любителей моды и красоты. Кто присутствовал на этом мероприятии, смогли насладиться неповторимым шоу, которое оставило яркие впечатления и восхищение.

Модный день посетили многочисленные редакторы модных журналов, блогеры, светские фотографы и гости, следящие за модными событиями столицы. Организация была сделана в самых лучших традициях мира fashion: красная ковровая дорожка более 10 метров, где каждый желающий мог сделать снимки на память, просторный зал, профессиональный свет и звук, и красивое оформление всей площадки.

Вечер прошел под мелодии модной музыки и аплодисменты зрителей. Каждая модель на подиуме казалась настоящей звездой, выделяясь среди остальных своим стилем и харизмой. Благодаря этому празднику женственности и красоты, гости мероприятия смогли насладиться истинным искусством моды и ощутить всю силу элегантности и стиля.

Источник фото: пресс-служба Academy Kaurtseva