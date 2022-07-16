В первый день Российской креативной недели состоялась презентация проекта «РОССИЯ.ГОРИЗОНТЫ».

Проект «РОССИЯ.ГОРИЗОНТЫ» вдохновлён культурным кодом и образами России. Идея была предложена проектом «Рустрендс», руководитель которого — Юлия Музыка, и реализована под арт-надзором продюсера Артема Кривда. Проект поддержан грантом Президентского фонда культурных инициатив.

В рамках презентации проекта в стенах Новой Третьяковки прошел показ 30 современных российских дизайнеров, вдохновленных многовековой русской культурой, ее образами и великим наследием. Начался показ с изысканного хореографического этюда от солистки Большого театра Анны Тихомировой и народного артиста РФ Руслана Скворцова под музыку победителя всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура» Мердана Бяшимова.

Мероприятие завершилось более 50 образами из коллекций таких знаковых фигур индустрии, как: Алиса и Юлия Рубан, Даниил Берг, Игорь Чапурин, Яна Расковалова, Артем Кривда, Леся Парамонова, Антон Лисин, Светлана Родина, Юханн Никодимус и др. Кроме известных дизайнеров, свое видение представили молодые локальные бренды, проект Рустрендс, РГУ им. Косыгина и предприятия народных художественных промыслов: Елецкие кружева, Горьковский гипюр, Гжельский и Дулевский фарфор и другие.

Много звездных гостей посетили на мероприятие, среди которых Зара, Юлия Барановская, Юлия Акимова, Милана Королева, Виктория Лопырёва, Виктория Романенко, Елена Крыгина, Лина Дембикова, Дарья Кислицына, Липа Тетерич, Митя Фомин и другие.

Организаторы «Российской креативной недели»: АНО «Креативная экономика», Российский книжный союз и «Роскультцентр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.