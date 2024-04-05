В Гостином Дворе прошла крупнейшая российская ярмарка современного искусства Art Russia / «Арт Россия».

Мероприятие объединило более 200 галеристов, независимых художников, коллекционеров и экспертов арт-рынка, которые в течение четырех дней делились своим опытом и знаниями в области искусства.

В экспозиции ярмарки - арт-объекты из многих регионов страны, включая Крым, Донбасс и Новороссию. Посетители также смогли увидеть экспозиции известных российских галерей: Центр современного искусства М’АРС, ART Online 2024 by ASKERI gallery, Carré d’artistes Moscow, Khankhalaev Gallery.

«За пять лет Art Russia / "Арт Россия" 2024 стала не только крупнейшей в стране экспозицией современного искусства, но и уникальным событием, которое объединяет регионы России и формирует общероссийское культурное пространство. Мы очень рады, что с каждым годом к ярмарке присоединяется все больше творческих людей со всей России», – отметил президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов.