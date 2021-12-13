Российские бренды покоряют Европу на Inviroom.com

Российские производители одежды, обуви и аксессуаров стали активно осваиваться на европейских онлайн-платформах. За последние 2 года «Эконика» успела выйти на крупнейшие интернет-площадки Германии, Австрии и Нидерландов - About You, Mirapodo, Amazon, Galeria, Zalando; «12 storeez» стал первым российским брендом дизайнерской одежды, представленным на Farfetch, а Sokolov - первым национальным ювелирным брендом на Zalando.

«Интернационализация каналов продаж необходима. Сегодня нужно не только быть на локальном рынке, но иметь много опорных точек для стабилизации оборота. На любом локальном рынке всегда будет ограниченное количество каналов коммерции и притока потребителей. И европейский рынок – наиболее близкий российским компаниям по схемам экспорта, условиям сотрудничества и ментальности клиентов», - утверждает Ксения Лупехина, представитель международных fashion-проектов APART и Inviroom.com.

В августе 2021 года российский бренд премиум-трикотажа Canoe, став партнером Inviroom.com, сразу получил заказы от крупнейших немецких маркетплейсов. Причем, до пандемии бренд предпринимал попытки выйти на немецкие маркетплейсы, но лишь начав работу с Inviroom.com, сразу получил результат: за первый месяц на Zalando было отгружено около 1000 единиц товара.

«Мы только встали на площадку Inviroom.com, пока еще налаживали внутреннюю систему, делали переводы на немецкий и английский, оформляли главную страницу и т. д. - но уже заключили договоры с Zalando и About You», — Валерий Туниянц, гендиректор компании Canoe.

«Inviroom.com предоставляет b2b-площадку брендам, коллекции которых соответствуют потребностям европейских клиентов, и выводит их продукцию на маркетплейсы, - поясняет Ксения Лупехина. – Честно говоря, мы ожидали, что спрос на головные уборы Canoe придется на зимний сезон. Однако продукция бренда на Zalando разошлась в первые недели. Canoe очень четко попал в потребности аудитории, заняв пустующую нишу в сегменте аксессуаров».

По словам Лупехиной, в Европе наблюдается настоящий бум онлайн-продаж. Бутики закрываются, а клиенты научились и привыкли совершать покупки онлайн, поняв, что приобретать товары в интернете удобно и быстро. В результате обороты маркетплейсов растут с огромной скоростью. По официальным данным, в текущем году Farfetch фиксирует рост выручки на 90–100% к 2019 году; Zalando показывает рост продаж около 30% в год и увеличение аудитории клиентов на 25%; «дочка» Otto Group – маркетплейс About You - ожидает роста выручки в 2021 году на 50%.

По данным Inviroom.com, к наиболее востребованным категориям сегодня можно отнести детскую и верхнюю одежду, актуальную женскую и молодежную моду. Эксперты сервиса рекомендуют на первом этапе работы на маркетплейсах обходиться без вложений в маркетинг, сосредотачиваться на правильной работе с карточкой товара, вовремя реагировать на динамику цен и отрабатывать отзывы, причем компания оказывает соответствующую помощь новым партнерам. Еще одним важным условием является необходимость наличия товара на территории Евросоюза.

«Поставка клиенту должна осуществляться в течение 1–2 дней, и, если товар не лежит у нас на складе, сделать это невозможно. Важно, чтобы конечный клиент получил заказ быстрее, чем от любого другого магазина - тогда вероятность, что он примет решение в нашу пользу, увеличивается приблизительно на 13%», - поясняет Ксения Лупехина.

Inviroom.com, помимо пакета услуг по выходу российских брендов на маркетплейсы, запускает новый сервис – площадку b2b-продаж стоков коллекций. При наличии товара на складе компания готова доставить оптовому покупателю заказ в течение трех дней, имея проверенную базу клиентов, многие из которых нередко нуждаются в оперативном пополнении ассортимента.