Российский бренд белья Le Journal Intime анонсирует развитие франшизы бутиков

Российский бренд белья Le Journal Intime, имеющий опыт открытия уже трех собственных бутиков, анонсирует запуск франшизы без паушального взноса.

Первый флагманский бутик бренда открылся в декабре 2020 года на Большой Никитской в Москве, а затем в апреле 2022 года переехал на Тверскую улицу, второй магазин в ТЦ «Метрополис» начал свою работу в декабре 2021 года. В марте 2022 года был представлен первый бутик по франшизе в Казани на улице Кремлевская.

«Пройдя весь путь проб и ошибок, мы поняли, что теперь мы владеем формулой красивого, успешного и очень позитивного бизнеса. Мы упаковали нашу франшизу с помощью профессионалов и выстроили четкую систему того, как открыть бутик и начать получать прибыль за короткие сроки», - говорят основатели бренда Le Journal Intime Наталья Войнич и Татьяна Валентович.

Условия франшизы просты и на данном этапе не включают паушальных взносов. Для будущих франчайзи бренд предлагает специальные цены и дополнительные выгодные условия, пошаговую инструкцию по открытию и запуску магазина, гибкую финансовую модель и комплекс маркетинговых инструментов, позволяющих успешно начать свой бизнес – бутик Le Journal Intime.

«Наш новый проект – франшиза бутиков Le Journal Intime – нас очень вдохновляет. Мы предлагаем открыть с нашей помощью не просто еще один магазин нижнего белья в других городах, но и быть причастным к нашей миссии – изменить мир к лучшему с помощью идеального бюстгальтера. Бутик Le Journal Intime – это особая атмосфера, уникальный продукт, соответствующий потребностям современных женщин на 100%, не имеющий аналогов не только в России, но и на мировом рынке. Мы планируем открытие двух-трех новых франшиз до конца 2022 года и как минимум пять магазинов в 2023 году. Видим большой потенциал роста в этом направлении», – рассказывает Наталья Войнич





Информация о бренде

Le Journal Intime — российский бренд технологичного белья с собственным производством в Москве, основанный сестрами Натальей Войнич и Татьяной Валентович в 2015 году на базе успешного 20-летнего опыта работы в медицинском производстве специализированного компрессионного белья. Белье Le Journal Intime выполнено из специализированного мелкоячеистого сетчатого трикотажа power-net, который повторяет изгибы тела и оставляет кожу открытой на 65%, обеспечивая максимальную поддержку груди при полном отсутствии косточек и других твердых сдавливающих элементов.

Le Journal Intime — это идеальный контакт и манифест принятия себя. Основанный на технологиях, бренд Le Journal Intime обеспечивает функциональную и физиологичную поддержку, раскрывая внутреннюю сексуальность женщины.

Флагманский магазин находится в Москве по адресу ул. Тверская, д. 15, бренд представлен в ТЦ «Метрополис», шоу-руме на Авангардной, а также в Санкт-Петербурге и Казани.

www.lejournalintime.com