Российский бренд «Бурёнка» представляет «Сметанковую» коллекцию

Российский бренд «Бурёнка» открывает для себя новую нишу и представляет «Сметанковую» коллекцию универсальных уходовых средств для лица и тела с натуральным составом. Специально разработанная формула кремов на основе соков охлаждающего огурца и заживляющего алоэ вера, а также молочного протеина и купажа натуральных растительных масел насыщает кожу витаминами и минералами. Интенсивно увлажняет, смягчает, устраняет шелушение и чувство стянутости. Бьюти-продукты новой серии заменяют более 6 уходовых средств, благодаря уникальной рецептуре являются всесезонными, что позволяет поддерживать здоровье и красоту кожи круглый год!

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА

с соком Алоэ Вера и экстрактом молока, 100 мл.

АНТИ-СТРЕСС + ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Сметанковый регенерирующий крем для лица и тела «Буренка» с соком Алоэ Вера и экстрактом молока обладает воздушной, как невесомое облако, максимально мягкой текстурой специально для того, чтобы экстренно увлажнить, смягчить и успокоить чувствительную, раздраженную, покрасневшую, зудящую кожу. Моментально охлаждает, создает защитный влагоудерживающий барьер. Обладает выраженным противовоспалительным эффектом, регулирует избыточную выработку кожного себума, деликатно устраняя жирный блеск. Идеально работает как база под макияж!

Многофункциональный крем богат полисахаридами и витаминами, стимулирует процесс клеточной регенерации, активизирует обновление и восстановление эпидермального слоя кожи, повышает эластичность и упругость. Средство имеет еле удовимый кокосовый аромат и является прекрасным анти-стрессом для кожи!

Ингредиентный̆ состав Сметанкового регенерирующего крема для лица «Буренка» обеспечивает максимальную эффективность и позволяет добиться впечатляющих результатов:

Сок Алоэ Вера – смягчает, увлажняет, устраняет шелушение и чувство стянутости; «запирает» влагу и напитывает глубокие слои эпидермиса, насыщает кожу витаминами и микроэлементами. При жирной и проблемной коже – сужает поры, матирует, нормализует работу сальных желез и предупреждает появление акне. Успокаивает чувствительную и раздраженную кожу, быстро уменьшает красноту и воспаление, участвует в процессе регенерации клеток.

Молочный протеин – стимулирует процесс роста молодых клеток эпидермиса, оказывает противомикробное действие.

Витамин Е – природный растительный антиоксидант. Предотвращает преждевременное старение, увядание и обезвоживание кожи.

Корень Коньячного маннана – улучшает тургор кожи и делает ее бархатистой.

Кокосовое масло – является одним из самых питательных масел, разглаживает морщины и заломы, повышает эластичность эпидермиса.



Способ применения:

Небольшое количество Крема равномерно нанести на чистую сухую кожу и распределить массажными движениями, утром и вечером за 1-2 часа до сна. При хранении в холодильнике можно применять в качестве охлаждающего средства после пребывания на солнце.

Хранить в холодильнике.

Подходит для всех типов кожи.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА

с соком огурца и экстрактом молока, 100 мл.

ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

Сметанковый увлажняющий крем для лица и тела «Буренка» с соком огурца и экстрактом молока с гелевой текстурой потрясающего аромата свежесрезанного огурца легко распределяется по коже и мгновенно проникает в глубокие слои дермы, полностью впитывается, не оставляя дискомфорта и чувства липкости. Многофункциональный крем насыщен полезными экстрактами и витаминами. Интенсивно увлажняет, успокаивает и охлаждает раздраженную, покрасневшую, воспалённую, зудящую кожу, предотвращает шелушение, смягчает и создаёт приятное ощущение свежести. Тонизирует, снимает отечность, позволяя ей долгое время оставаться ухоженной.

Всесезонный увлажняющий крем «Буренка» с соском огурца в любое время года дарит коже максимальный комфорт, сохраняет ее красоту и свежесть, поддерживает упругость и здоровый внешний вид.

Ингредиентный̆ состав Сметанкового увлажняющего крема для лица «Буренка» обеспечивает максимальную эффективность и позволяет добиться впечатляющих результатов:

Сок огурца – насыщен витаминами и минеральными солями, увлажняет, тонизирует, имеет сбалансированный уровень рН, который нормализует кислотно-щелочной баланс кожи. Легко проникает в глубокие слои дермы и регулирует избыточную выработку кожного себума, деликатно устраняя жирный блеск. Является сильным антиоксидантом, который защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды.

Молочный протеин – стимулирует процесс роста молодых клеток эпидермиса, оказывает противомикробное действие.

Витамин Е – природный растительный антиоксидант. Предотвращает преждевременное старение, увядание и обезвоживание кожи.

Корень Коньячного маннана – улучшает тургор кожи и делает ее бархатистой.

Кокосовое масло – является одним из самых питательных масел, разглаживает морщины и заломы, повышает эластичность эпидермиса.



Способ применения:

Небольшое количество Крема равномерно нанести на чистую сухую кожу и распределить массажными движениями, утром и вечером за 1-2 часа до сна. Храните Крем в холодильнике и используйте в качестве охлаждающего средства после пребывания на солнце.

Хранить в холодильнике.

Подходит для всех типов кожи.

Марка представлена в официальном интернет-магазине: horseforce.shop.

А также в: Лэтуаль, Перекресток Впрок, Утконос, Яндекс Маркет, Лента, Глобус, Wildberries, Ozon, Apteka.ru, Ригла, Неофарм, Имплозия, 36,6, Планета Здоровья, Невис, Вита экспресс, Живика, Фармлэнд, Апрель, Столички, Горздрав, Родник Здоровья, Эркафарм.

О компании:

Производственная компания «Красота и Здоровье» ‒ одна из ведущих российских фармацевтических компаний, осуществляющая разработку, производство, продвижение, дистрибуцию косметики.

Все наши бизнес-подразделения сплоченно взаимодействуют, делясь навыками, приобретенными с течением времени. Мы превратили эти навыки в лучшие решения для развивающегося рынка с единственной целью: увеличить эффективность разрабатываемых нами косметических средств.

Красота и здоровье всегда являются нашими источниками возможностей. Ассортимент продукции соответствует стандартам качества ЕС и США, поэтому мы получили признание и высокие оценки в 23 странах мира.

Вся продукция уникальна, эффективна, протестирована и продолжает завоевывать симпатию и любовь покупателей. Мы поддерживаем высокие стандарты производства продукции и используем комплектующие ведущих мировых производителей, уделяя особое внимание очистке воды.