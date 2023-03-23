Российский бренд I AM STUDIO представил новую капсулу линии TIMELESS

I AM STUDIO представляет капсулу Spring-Summer 23 своей постоянной линии TIMELESS, в которую включены бестселлеры бренда: элегантные костюмы с брюками и юбками, хлопковые рубашки, трикотаж, пальто и тренчкоты. Они объединяют в себе узнаваемый стиль, внимание к деталям и непревзойденное качество для формирования вневременного гардероба.

Съёмка кампейна этого сезона проходила в итальянских скульптурных мастерских, обрабатывающих мрамор. Соседство с наследием, красота вне времени, идеальные формы и лекала, традиции и мастерство — это то, что бренд хочет сказать, представляя линейку Timeless весны 2023.

В капсулу вошли годами отточенные модели в новом прочтении: полюбившиеся тысячам женщин пальто-халаты и тренчкоты, куртки-косухи из полушерстяной ткани, костюмы в классических черном, молочном и новом небесно-голубом оттенке. Традиционно для полной комплектации лука в коллекции можно найти лаконичные оверсайз джемперы, базовые футболки, трикотажные боди и кроп-топы. I AM STUDIO неизменно раскрывает стиль и характер своих героинь, позволяя создавать универсальный, и в то же время уникальный базовый гардероб.

Коллекция представлена на сайте бренда, а также в московском флагманском шоу-руме и магазинах в России и СНГ.

iamstudio.ru