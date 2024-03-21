Российский бренд STOPYCHEVA произвел фурор на Парижской неделе моды!

5 марта в Париже прошла Неделя моды, где поучаствовала дизайнер Ольга Стопычева со своей новой коллекцией «Jardin fleuri», что переводится как «Цветущий сад».

Все платья из коллекции были украшены цветами, выполненными из ткани, с элементами ручной работы.

Коллекция получилась очень яркая, весенняя, женственная!

«Надевая изысканное платье, женщина расцветает, словно цветочный бутон, и очаровывает своей красотой окружающих», – отметила дизайнер.

Ольга Стопычева не только создала потрясающую коллекцию, но и записала специально для показа свою авторскую песню, такую же цветочную и романтичную, как и сами платья. Гостям понравилась песня, некоторые даже качали головами в темп музыке! Значение песни отражало концепцию коллекции показа. Зрителям понравились модели и дизайн платьев, они с интересом разглядывали детали, и аплодировали!

«Гостей поразила красота нарядов и наших моделей, которых я отбирала из разных стран мира», – сказала Ольга Стопычева.

Открывала показ STOPYCHEVA чемпионка и участница конкурса «Миссис Москва Россия» Динара Саляхова. Закрывала показ STOPYCHEVA Диляра Залялиева, основатель сети частных школ и детских садов в Казани и мама пятерых детей.

«Когда мы проходили по отелю в платьях STOPYCHEVA, парижанки говорили комплименты, кто-то просил сфотографироваться или снимал на телефон издали. Французы любят все красивое! Сейчас мы даже обсуждаем заказ для одной парижанки, который я буду отшивать в Модном доме STOPYCHEVA в Москве! Это огромный опыт и новое вдохновение», – делится своими впечатлениями Ольга Стопычева.

Можно с уверенностью заявить, что российский бренд STOPYCHEVA получил признание парижан и произвел особое впечатление. Коллекция «Jardin fleuri» запомнилась яркостью, красочностью и элегантностью.