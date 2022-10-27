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Софья Румянцева

«Розовый октябрь» - совместная акция Le Journal Intime и фонда «ДАЛЬШЕ» в месяц борьбы с раком груди

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  • 27 Октября 202217:59
В октябре, во Всемирный месяц привлечения внимания к проблеме профилактики рака молочной железы, бренд Le Journal Intime совместно с благотворительным фондом «ДАЛЬШЕ» проводят акцию «Розовый октябрь».   В течение всего месяца с каждой покупки бюстгальтера Le Journal Intime будет перечислять часть прибыли в благотворительный фонд «ДАЛЬШЕ», который помогает женщинам с диагнозом «рак молочной железы» преодолеть этот сложный период в жизни. О важности заботы о здоровье груди будут напоминать и эксклюзивные шоперы Le Journal Intime со специально разработанным принтом.   Le Journal Intime – бренд инновационного белья, которое создается с заботой о женской груди. Бюстгальтеры бренда выполнены из особо эластичного и упругого сетчатого трикотажа Power Net, который обеспечивает ежедневную поддержку без косточек и плотных чашек, а также позволяет коже дышать. Благодаря медицинской технологии плоских швов белье практически не ощущается на теле и не доставляет никакого дискомфорта обладательнице.   Делая покупки в Le Journal Intime в октябре, вы помогаете женщинам, столкнувшимся с онкологическим заболеванием, пройти через тяжелый жизненный этап, а также вносите вклад в повышение информированности о профилактике рака молочной железы и необходимости заботы о своём здоровье.   Меняйте мир к лучшему с помощью идеального бюстгальтера!   lejournalintime.com dalshefond.ru
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