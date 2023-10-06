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Софья Румянцева

«Розовый октябрь» - традиционная совместная акция Le Journal Intime и фонда «ДАЛЬШЕ» в месяц борьбы с раком груди

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  • 06 Октября 202315:03

«Розовый октябрь» - всемирное движение, призванное обратить внимание на проблему онкологии женской груди, информировать о методах ранней диагностики и поддержке женщин, перенесших это заболевание. Le Journal Intime, приоритетом работы которого является женское здоровье и использование технологии поддержки груди без косточек и плотных чашек, уже не первый год присоединяется к акции, проходящей во всем мире в октябре – месяце борьбы с раком молочной железы.

В течение всего месяца с каждой покупки бюстгальтера Le Journal Intime часть прибыли будет перечисляться в благотворительный фонд «ДАЛЬШЕ», который помогает женщинам с диагнозом «рак молочной железы» преодолеть этот сложный период в жизни. Об акции «Розовый октябрь» будут напоминать и розовые футболки, которые получат покупатели при чеке от 15 000 рублей.

Важнейшая часть профилактики – это своевременное получение информации. На сайте бренда в разделе акции «Розовый октябрь» можно скачать пособие по профилактике рака груди, подготовленное специалистами Благотворительного фонда «Дальше», чек-лист по ручному самообследованию груди и изучить «Исследование состояния женской груди при ношении бюстгальтеров разного типа методом сравнительной микроволновой термометрии», проведенное Le Journal Intime совместно с маммологом Ч.Н. Мустафиным.

Le Journal Intime – бренд инновационного белья, которое создается с заботой о женской груди. Бюстгальтеры бренда выполнены из особо эластичного и упругого сетчатого трикотажа Power Net, который обеспечивает ежедневную поддержку без косточек и плотных чашек, а также позволяет коже дышать. Благодаря медицинской технологии плоских швов белье практически не ощущается на теле и не доставляет никакого дискомфорта обладательнице.

Меняйте мир к лучшему с помощью идеального бюстгальтера!

 

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