Русский код и научная фантастика: коллаборация 7.2.66 и фантастического блокбастера «Кибердеревня»

Российский бренд 7.2.66 продолжает серию коллабораций с Кинопоиском, представляя wow-капсулу с проектом «Кибердеревня».

«Кибердеревня» — это фантастический блокбастер с добрым юмором, рассказывающий историю перевоспитания и путешествия в мир России будущего. Он основан на вселенной

YouTube-проекта birchpunk с многомиллионной аудиторией и открывает зрителям бескрайний мир XXII века, в котором человечество обустроилось на десятках разных планет от Цереры и Плутона до Марса и Земли, идёт 2100-й год, люди свободно путешествуют по космосу. Главный герой – фермер Николай, который счастливо живёт с семьёй в кибердеревне на Марсе. Он спокойно ведёт роботизированное хозяйство, пока на планету не прилетает руководитель огромной корпорации, который хочет построить на месте деревни новый завод. Николай отправляется в полное опасностей и приключений путешествие до Земли, чтобы спасти свой дом.

Как и сам кинопроект, дроп 7.2.66 соединяет в себе ироничное осмысление русского кода и космический футуризм. В него вошли сумка кросс-боди «Киберберезка», термокружка «Киберберезка», лонгслив «Кибертельняшка с рукавом», майка «Кибертельняшка без рукава», шоппер «Киберчемодан» – всё, что нужно для межпланетных путешествий и будней на Земле.

Дроп «Кибердеревня» от 7.2.66 уже доступен на сайте бренда (7266.ru/collection/7266-h-kiberderevnyah-kinopoisk) и скоро появится в корнерах: универмаге российских дизайнеров Slava (Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Саратов), универмаге Art Fiera (Москва) и универмаг Телеграф (Ростов-на-Дону)