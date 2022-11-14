«Русской Венерой 2022» стала ростовчанка

Финал третьего сезона легендарного международного конкурса plus size красоты «Miss Melon Rich XXL - Русская Венера 2022» состоялся 1 ноября в московском театре «Золотое кольцо». Конкурс прошел при поддержке мирового сообщества, российских и зарубежных звезд, топ моделей и федеральных СМИ. Организатор конкурса – Светлана Листопадова, главный редактор журнала Melon Rich.

В этот раз главной темой проекта стало творчество великих художников — Сальвадора Дали, Бориса Кустодиева и Михаила Врубеля. Участницы воплотились в образы муз, которыми восхищались гении живописи, и продемонстрировали свою красоту в невероятном музыкальном театрализованном шоу!

«Красота не зависит от размера! Красота зависит от пропорций, от того, как человек себя подает и ухаживает за собой, насколько человек душевно и интеллектуально богат», — комментирует член жюри конкурса, председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза.

По его мнению, «в цифрах выражать красоту бессмысленно», пора развенчивать стереотипы и показывать прекрасных дам с пышными формами всему миру.

К финалу девушек тщательно готовила профессиональная команда. Над образами работали: топовый стилист ДЮМА, Школа макияжа Ирины Абызовой, бренды «Маргарита», «Душегрея» и «Патриотка», магазин тканей «Ткани от Таши», дизайнеры Анна Рублева и Елена Карлова, компания GEM SPIRIT предоставила авторские украшения, а La DIVINE — корсеты конкурсанткам. Главный режиссер конкурса Валерия Рева и режиссер-постановщик дефиле Дмитрий Захаров продумали каждую деталь выходов и сделали невероятное шоу, на подготовку которого было всего 4 дня! А постоянный ведущий конкурса, шоумен, теле и радиоведущий Павел Дикан добавил в представление нотку юмора и до самого конца действия не отпускал внимание зрителей.

«Хочется увидеть что-то необычное, хочется обнаружить еще одну звезду», — заявил за несколько минут до начала мероприятия режиссер и президент московского «Театра Луны», член жюри Сергей Проханов. — «Зачастую люди засиживаются в своих помещениях, а такие конкурсы выявляют новую веточку сознания, и это очень приятно и интересно».

Первый выход конкурсанток под названием «Странствия Сальвадора Дали и его Музы» был посвящен творчеству одного из самых известных сюрреалистов мира — Сальвадора Дали. Гениальной задумкой выходов девушек стала идея оживших картин.

Работы великого мастера ожили на сцене в невероятных образах участниц на шлейфах платьев и на огромных экранах театра. Каждая девушка, выходя на сцену, была чистым холстом еще не родившейся картины, но стоило маэстро коснуться кистью «полотна», как рождался шедевр. Члены жюри с первой минуты шоу смогли оценить всю красоту постановки, футажей и артистичность конкурсанток.

Проект Miss Melon Rich XXL — это не просто конкурс красоты, но и настоящее шоу! Зрителей в первом выходе ждал настоящий сюрприз! Молодой художник-перформер Евгения Косыгина в невероятном танце под музыку виртуоза, одного из лучших и признанных саксофонистов России Сергея Мальцева, на глазах у завороженной публики за 5 минут создала настоящий шедевр - портрет Сальвадора Дали!

Это было настоящим чудом, холст вращался на постаменте, в воздухе мелькали кисти, краски, руки и … ноги художника. Настоящий хореографический перфоманс! Итог - зал взорвался овациями!

Второй выход участниц - «Русские Венеры Бориса Кустодиева» погрузили зрителей в творчество советского художника, автора целой галереи пышнотелых женских образов — Бориса Кустодиева. «Русская Венера» – один из главных шедевров великого мастера живописи. На сцену вышли прекрасные конкурсантки, подобные героине знаменитого «банного полотна», для которого позировала любимая дочь художника Ирина. Торжествующие символы настоящей русской женской красоты воплотились в образах конкурсанток, которые предстали на сцене и покорили зрителей выразительными формами и энергетикой! По задумке режиссера, под каждую участницу тщательно была подобрана картина художника, которая в буквальном смысле ожила на сцене в современных образах наших девушек.

«Как бы сегодня выглядели женщины, которыми восхищался Борис Кустодиев?» – задается вопросом главный режиссер конкурса Валерия Рева. – «Времена меняются, а суть женской природы, которой восхищался Кустодиев и множество других художников, остается той же.

Я увидела экспрессию, которая находится в девушках. Насколько они огненные, какие они страстные. Позже родилась и визуальная картинка, как можно показать такой темперамент и как такие черты воплотились в искусстве художников».

«Загадка картины Врубеля "Царевна-Лебедь"» - завершающий выход русских красавиц. Именно творчеству непокорного и непредсказуемого гения Михаила Врубеля был посвящен третий выход. Его женские образы полны тайного, мистического очарования. Царевна-лебедь — одна из них. Лебедь олицетворяет вдохновение, которое может и возвысить душу, и привести её к познанию таинственных сторон жизни. Участницы показали свою воздушность, загадочность и непредсказуемость.

Украсили шоу российские артисты, которые приехали поддержать участниц: JADE project, один из самых востребованных музыкальных коллективов, работающий в стиле melodic techno, deep, ambient, organic house, electronic folk и солистка фолк-группы «Россы» Татьяна Ухина. BUKATARA, певица, продюсер, легенда группы «Пропаганда», лицо журнала Melon Rich, владелица музыкального лейбла «Mono music». Денис Разумный — автор, исполнитель, композитор, креативный продюсер музыкального издательства «Джем», режиссер и обладатель «Золотого граммофона». Марина Дрождина — основатель собственной модельной студии, актриса, модель, хореограф, певица, солистка группы «Hi-Fi», экс-солистка групп «Основной инстинкт», «Королева» и «Ассорти». Победительница конкурса «Гордость Нации» — певица и модель Настя Сизикова. Антон Наумов — солист группы «Премьер-министр», основатель проекта «Наумов Band».

Настал самый важный и волнительный момент всего проекта — объявление результатов конкурса красоты. Особенность Miss Melon Rich XXL заключается в том, что нет системы выбывания участниц. Каждая девушка выложилась на максимум, и поэтому достойна титула и подарков от партнеров. Мария Холодова стала обладательницей титула Мисс «Женственность», Анна Гудзь — Мисс «Изысканность», Елена Бойкова — Мисс «Элегантность», Ольга Бондаренко — Мисс «Очарование», Алина Веригина — Мисс «Лучезарность», Екатерина Чарина — Мисс «Грация», Юлия Хмельнова — Мисс «Шарм», Натали Постникова — Мисс «Стиль», Мария Сонина — Мисс «Гармония», Алёна Наговицына — Мисс «Роскошь». Татьяна Батчаева — Мисс «Аристократичность», Ксения Ганина — Мисс «Безупречность».

Ну и, конечно, жюри выбрали трех королев!

Вице-мисс «Русская Венера» в категории «Прекрасная Юность» (от 18 до 35 лет) стала Татьяна Батчаева (Мурманск).

Вице-мисс «Русская Венера» в категории «Элегантный возраст» (от 35 - без ограничений) стала Ксения Ганина (Москва).

Абсолютной королевой «Miss Melon Rich XXL Русская Венера - 22022» стала Анна Гудзь (Ростов-на-Дону).

Всеми участницами была проделана огромная работа. Девушки выходили из своей зоны комфорта и боролись с зажимами и страхом сцены. Такой путь дался девушкам нелегко, но зато сейчас конкурсантки радуют зрителей своей уверенностью и положительной энергетикой!

Помимо репетиций в течение всех дней у девушек была интересная культурная программа: встреча с художником-символистом из Сибири, ментором Еленой Карловой, традиционная экскурсия по ночной Москве на шикарных мерседесах от официального перевозчика конкурса компании Carobus24. Экскурсия по Центральному московскому ипподрому, фотосессии со скаковыми рысаками и в правительственной ложе в шляпках от дизайнера Наталии Великановой и украшениях от компании Gem Spirit, дегустации шоколадных и сырных трюфелей ручной работы от кондитеров "Сладкая жизнь" и "BonBons", а также игра-трансформация с руководителем бизнес-академии OSM Ириной Осматеско. Изюминкой культурной программы стало участие в светском мероприятии журнала - Академии Miss Melon Rich, которая прошла в самом красивом зале "Волга" отеля AZIMUT Олимпик. А накануне конкурса всех участниц ждало интервью с генеральным директором Smooth Radio Анной Мелешко и мастер-класс от практикующего гипнолога Марселя Лиора.

Организаторы благодарят партнеров мероприятия за предоставленные подарки участницам: диадемы от компании Gem Spirit, бижутерия ручной работы от Smooth.style, духи парфюмерного бренда АЮ DREAMS, ликер от компании Stellar Group, конфеты ручной работы от компаний «Сладкая жизнь» и BonBons, уходовая косметика от компании «Фитокосметик», уникальные ароматы для дома от New Galaxy и подарки от бренда ЮниLOOK.

Также девушек поощрили отдельными подарками и номинациями вип-гости, партнеры, члены жюри и наблюдательного совета. А победительницы получили дополнительные призы: авторские украшения от бренда «Елена Белоус», магические духи от нишевого бренда TEATRE des PARFUMS, халаты с уникальной символикой конкурса от швейно-вышивальной фабрики «Матрешка», премиальную уходовую косметику от бренда Мануфактура «Белотелов», бытовую технику от федеральной сети «Галамарт». Обложку в журнале Smooth.style и участие в радиоэфире подарила член жюри Анна Мелешко, руководитель международного женского клуба SMOOTH.STYLE. Сергей Филиппов, светский художник, подарил финалистке собственную работу, написанную специально под конкурс – «Русская Венера». Лилия Тичек, президент Международной Ассоциации Моды и Дизайна — сертификат на участие в фэшн-показе в Милане. Петр Васильевич Нелезин, генерал-полковник внутренней службы, вручил медали «ЗА МИР И ГУМАНИЗМ» трем королевам, а также многодетным мамам – актрисе Екатерине Капановой (4 детей), основателю бренда Gem Spirit Дарье Вигилевой (5 детей), а также организатору и учредителю конкурса «Miss Melon Rich XXL Русская Венера» Светлане Листопадовой. Ну и главный приз – уникальные, изысканные диадемы в виде кокошников, украшенные самоцветами, аналогов которым в России нет от бренда Gem Spirit.

«Главной целью было создание уникальных украшений, подчеркивающих индивидуальность участниц. Я нигде в мире не видела, чтобы была использована чистая латунь, вырезанная и обработанная вручную. Мы придали металлу блеск и яркость, чтобы можно было заметить игру света при попадании лучей на украшение. Камни тоже были подобраны не случайно: для победительницы я выбрала аметист — камень женской энергии и духовного роста, ведь хотелось отметить не только внешнюю красоту обладательницы короны, но и внутреннюю. Камень был использован в природной форме, а не в огранке. Таким образом, женский металл (латунь) и необработанный аметист создали гармонию, которую нам хотелось подчеркнуть. Для Вице-мисс мы подобрали камень тигровый глаз, символизирующий продвижение в бизнесе и личной жизни. Мы создали не просто украшения, а изделия с глубоким смыслом», - комментирует задумку геммолог, дизайнер украшений, член Профессионального союза художников России и основатель бренда Gem Spirit Дарья Вигилева.

Масштабный проект Melon Rich XXL совершил сдвиг в истории моды и стер границу между «стандартами красоты» и размерами plus size. Девушки со всей России провели несколько дней в команде топовых наставников и женщин, стремящихся развиваться и показать себя всему миру. Среди участниц были представительницы совершенно разных возрастов, самой молодой участнице было 30 лет, старшей - 54 года. Все конкурсантки стали вип-членами клуба Melon Rich, также девушки будут принимать участие во всех проектах журнала, блистать на мировых подиумах, получать приглашение на премьеры, проходы по красной дорожке и многое другое. Miss Melon Rich XXL - масштабный конкурс plus size красоты в России с огромным призовым фондом, собственной символикой и мощнейшей поддержкой артистов, СМИ и представителей модной индустрии!

Членами жюри в третьем сезоне выступили: Мария Евгеньевна Тарханова, председатель Союза пиарщиков России, Сергей Борисович Проханов, президент московского «Театра Луны», народный артист РФ. Светлана Николаевна Мурашко, руководитель всероссийской общественной организацией "Женщины во власть", Пётр Васильевич Нелезин, генерал-полковник внутренней службы, в 1999—2002 заместитель министра внутренних дел Российской Федерации, Ольга Николаевна Ирзун, генеральный директор ИА «Союз женских сил», Виктория ПЬЕР МАРИ, российская королева блюза, Владимир Андреевич Гамза, председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, Анастасия Пугачева, генеральный директор AZIMUT Сити Отель Тульская, Москва и AZIMUT Отель Дербеневская, Москва, Антон Наумов, профессиональный актер театра и кино, солист группы «Премьер-Министр», Видана Неделько, титулованная Королева и абсолютная победительница конкурса «Miss Melon Rich XXL 2020», Анна Мелешко, руководитель международного женского клуба SMOOTH.STYLE, директор Smooth Radio, редактор глянцевого журнала Smoothlifestyle. Екатерина Копанова, российская актриса, лауреат премии имени Александра Абдулова, Лилия Тичек, президент Международной Ассоциации Моды и Дизайна, создатель проекта «Promenade della moda» в Милане.

Наблюдательный совет: Ирина Осматеско, председатель Наблюдательного Совета. Член Отделения московской «Деловой России», генеральный Директор OSM Бизнес Академия PR, Егор Иванков, президент корпорации "Салюс", председатель комиссии по развитию креативных индустрий, член Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ, Татьяна Гайсина, создатель швейно-вышивальной фабрики "Матрешка", Екатерина Барская, основатель российского бренда женской одежды KETRI с собственным производством в России. Дарья Вигилева, геммолог, дизайнер украшений, член Профессионального союза художников России, основатель бренда Gem Spirit.

Партнеры конкурса: НКО "Союз женских сил по поддержке гражданских инициатив”, ТПП РФ, Совет по финансово-промышленной и инвестиционной политике, НКО "Союз пиарщиков России«, AZIMUT Сити Отель Олимпик Москва 4*, Liga Pro, официальный перевозчик конкурса - компания Carobus24, GEM SPIRIT, Smooth.style, официальный визажист конкурса - Школа макияжа Ирины Абызовой, «Центральная Галерея Дизайнеров», Центральный Московский ипподром, бренд Margarita, бренд «ДУШЕГРЕЯ», художник-символист – Елена Карлова, la DIVINE, парфюмерный бренд АЮ DREAMS, компания «Фитокосметик», нишевый бренд THEATRE des PARFUMS, Мануфактура «Белотелов», бренд ЮниLOOK, New Galaxy, Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт», швейно-вышивальная фабрика «Матрешка», бренд женской одежды KETRI, дизайнер Елена Белоус, Лукашева Татьяна - основатель компании "MI Amor”, компания "Воды здоровья”, премиальный кейтеринг "ЮЛИКОР”, алкогольная компания Stellar Group, “BonBons”, компания «Сладкая жизнь», Лариса Солнечная, Марсель Лиор, основатель «Академии целостного разума», Светский художник Сергей Филиппов, Green Marketing, Международная консалтинговая Бизнес-Академия OSM и дизайнер Анна Рублёва.

Информационные партнеры: журналы «7 дней», Melon Rich, ROYALS magazine, DOM&podium, Smooth Radio,«Федеральная служба новостей», международный медиахолдинг City Style Life, бизнес-издание Finance Times, журнал «Союз национальностей» и многие другие.

Организатор конкурса: Светлана Листопадова, главный редактор журнала Melon Rich.

Генеральный продюсер конкурса: Дженифе Роос

Официальный фотограф конкурса: Алена Харитонова

Официальный видеограф конкурса: Дин Шарапов

Текст: Анастасия Цедякова

Фото: Алена Харитонова, официальный фотограф конкурса, Иван Лященко, Наталья Нестерова

Все фото с финала доступны в АЛЬБОМЕ