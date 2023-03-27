Самоцветный уик-энд в Москве

Выставка «Симфония самоцветов» начала работу в рамках Московского самоцветного фестиваля.



Самоцветный фестиваль проходит с 24 февраля по 26 марта в выставочном центре «Амбер плаза».

Также в фестивальной программе - выставка «Мастера России. Ювелирное и камнерезное искусство», творческие встречи с искусствоведами, огранщиками, ювелирами, мастер-классы для детей и взрослых, лекции о самоцветах и многое другое. На «Симфонии самоцветов» представлены уникальные авторские коллекции ювелирных украшений и изделий из камня, авторская бижутерия, коллекционные минералы. Тут можно лично общаться с ювелирами и заказать украшение по собственному дизайну.

Организатор проекта — компания «Клиоэкспо», которая вот уже двадцать восемь лет ежемесячно успешно проводит выставку-ярмарку «Симфония самоцветов». За эти годы в рамках «Симфонии самоцветов» прошли масштабные тематические выставки «Самоцветы России» в Государственном геологическом музее имени.Вернадского РАН (в 1998, 2002 и 2006 годах). Они вызвали большой интерес у музейных и научных работников, ювелиров, мастеров-камнерезов, коллекционеров, а также у широкой публики.

Миссия проекта — привлечь в единое выставочное пространство уникальные работы именитых мастеров камнерезного и ювелирного искусства из регионов России и представить их как профессионалам в области искусства, так и широкому кругу зрителей; познакомить с работами молодых авторов, работающих в этих областях; помочь молодым талантливым мастерам выйти к широкому зрителю.

Заявки к участию подали более восьмидесяти авторов, ювелирных и камнерезных предприятий и мастерских из двадцати регионов России. Среди них такие прославленные компании, как Классический ювелирный дом «Лобортас», Chamovskikh, Moiseikin, ЮД «Кабаровских», мэтры ювелирного и камнерезного искусства Эдуард Никитин, Сергей Фалькин, известные огранщики цветных камней Дмитрий Саморуков и Эдуард Ахметшин, уникальные мастера по мозаике Алексей Загорский и Ирина Клинова. Всего более трёхсот экспонатов — ювелирные, камнерезные изделия, флорентийская мозаика, образцы коллекционных минералов и огранённые самоцветы.

Впервые москвичи и гости столицы увидят такие работы как объёмная мозаика «Урал кует победу» (Музей Уральского техникума «Рифей», Екатеринбург), скульптуру из кварца «Души» (художник-резчик по камню Ольга Попцова, Санкт-Петербург), фигурку из дымчатого кварца «Сновидение» (художник-скульптор Наталья Бакут, Иркутск) и многие другие. Впервые на суд столичного зрителя будут представлены работы молодых ювелиров и камнерезов компании «Байкалкварцсамоцветы» (Иркутская обл.) и Академии ювелирного искусства Шароновых (Москва).



Юрий Василенко, учредитель компании «Клио», которая около тридцати лет занимается технологиями и сервисом для ювелирной отрасли, идейный руководитель и вдохновитель нового проекта, рассказал о географии современных мастеров. Понятно, что Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург — а ещё Пермь, Ижевск, Пенза, Дагестан, Кострома. Небольшой населённый пункт Красное-на-Волге — тоже центр ювелирного промысла и кузница кадров.



Самоцветный уик-энд обещает стать ярким.

Михаил ГУРЕВИЧ