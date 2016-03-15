Самые яркие и запоминающиеся события марта в Театре Пушкина

Готовьтесь к захватывающим театральным вечерам в марте! Театр Пушкина представляет самые яркие и запоминающиеся события месяца, которые невозможно пропустить.

ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН (12+)

1, 10 и 20 марта в 19:00

Премьера в Театре Пушкина – эксцентрическая комедия положений по пьесе знаменитого итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо.

Маленькая театральная труппа во главе с доном Дженнаро гастролирует в курортном городке по приглашению предприимчивого дона Альберто. Артисты готовятся к вечернему представлению, но оказываются вовлечёнными в перипетии личной жизни своего импресарио, влюбившегося в неуловимую Биче. После бесконечной череды недоразумений герои пьесы попадают сначала в дом графа Талентано, а затем и вовсе – в полицейский участок.

Основная сцена Театра Пушкина (Тверской б-р, 23)

Фото: Геворг Арутюнян

ЖЕНИТЬБА ФИГАРО В КИНО! (12+)

27 марта в 20:00

Впервые на большом экране! В рамках проекта «Театр в кино» 27 марта в киноцентре «Октябрь» состоится премьера киноверсии культового спектакля Театра Пушкина «Женитьба Фигаро». После премьеры в самом большом кинозале страны постановка выйдет в федеральный прокат в 60 городах России.

В постановке Евгения Писарева классическая комедия положений стала настоящим праздником театра: красивые декорации и костюмы, обаятельные герои и обязательный счастливый финал!

Талантливый Фигаро, роль которого исполнил Сергей Лазарев, потерпел крушение во всех своих общественных и творческих начинаниях, но полон достоинства, созидательной силы, жизнелюбия, и главное – влюблён. Именно из-за любви на его долю выпадает «безумный день», в течение которого ему предстоит плести интриги, испытать предательство друга, мнимую измену молодой жены, но не потерять веру ни в любовь, ни в самого себя.

КАРО 11 Октябрь (Новый Арбат ул., 24)

Фото: Ольга Кузякина

КОСМОС (18+)

5, 23 и 28 марта в 19:00

Премьера спектакля Игоря Теплова с Викторией Исаковой в главной роли!

Татьяна живёт в провинциальном городке и работает учителем английского в той же школе, которую когда-то окончила сама. В её жизни нет ничего стоящего, унылые серые дни тянутся один за другим: школа-дом-школа-дом. Но внезапно она узнаёт, что в городок собирается приехать знаменитый лётчик-космонавт, он же её бывший одноклассник и первая любовь… У Татьяны появляется надежда на чудо, а сердце героини начинает биться быстрее.

Основная сцена Театра Пушкина (Тверской б-р, 23)

Фото: Геворг Арутюнян

С. ЮРСКИЙ «АПОГЕЙ». МОНОСПЕКТАКЛЬ АЛЕКСАНДРА АРСЕНТЬЕВА (12+)

15 и 16 марта в 19:00

Моноспектакль Заслуженного артиста России Александра Арсентьева по рассказу Сергея Юрского «Апогей».

«Апогей» – история о трёхдневных театральных гастролях, во время которых всё пошло наперекосяк. Мир театрального закулисья кажется зрителям притягательным, порой даже таинственным и волшебным. Но на самом деле он, как и сама жизнь, полон хитросплетений трагических и комических эпизодов, неожиданных поворотов сюжета и сложных человеческих взаимоотношений.

Филиал Театра Пушкина (Сытинский пер. 3. стр. 5)

Фото: Вадим Гортинский

МАДАМ РУБИНШТЕЙН (16+)

3 и 25 марта в 19:00

Вера Алентова в трагикомедии об умной женщине с твёрдым характером.

Это история о Хелене Рубинштейн, основательнице могущественной «империи красоты». Упорная и эксцентричная, она всего добилась сама. Придумывая всё новые косметические средства и неустанно совершенствуя свои изобретения, она не боялась экспериментировать, отстаивать свою позицию и вступать в открытые конфликты. Рубинштейн – одна из самых известных, влиятельных и богатых женщин мира. Но счастлива ли она?..

Основная сцена Театра Пушкина (Тверской б-р, 23)

Фото: Геворг Арутюнян

Билеты на сайтах https://teatrpushkin.ru/ и https://karofilm.ru/film/12357?date=2024-03-27