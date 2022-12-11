Самые заветные мечты девушек исполнятся на телеканале «Ю» в новом реалити-шоу «МечтаЮ»

Первый месяц зимы всегда наполнен волшебством, ожиданием сказки, сюрпризами и… необычными премьерами. 6 декабря в Барвиха LUXURY VILLAGE состоялся закрытый премьерный показ долгожданного проекта от Solovyov Production «МечтаЮ». В новом реалити-шоу исполняются самые заветные желания девушек со всей России.

На участие в реалити-шоу было отправлено более 500 заявок. В первую очередь выбирались к исполнению не материальные желания, а настоящие мечты, способные изменить жизнь участницы.

«Наши героини проходят настоящую трансформацию. Зрители увидят простых девчонок, которые бросают вызов самим себе, проходят испытания и исполняют свою самую заветную мечту», — комментирует режиссер проекта телеведущий Тимур Соловьев, который также является основателем видеопродакшена и соавтором проекта «МечтаЮ».

По его словам, не только в Новый год исполняются мечты. Если человек верит в свое дело и по-настоящему хочет исполнения своего желания, мечта превратится в реальность в любое время!

Команда «МечтаЮ» остается на связи с героинями реалити-шоу и интересуется дальнейшей судьбой девушек после съемок. В этом социальная ответственность проекта, ведь «МечтаЮ» не только про внешние изменения и исполнение мечты, но и про избавление от зажимов и внутренних травм.

«Каждой участнице проекта мы помогаем проработать душевные проблемы. Девушки от нас выходят не только с внешними изменениями и исполненной мечтой, но и внутренними переменами. Мы уделяем особое внимание душевному миру девушек», — прокомментировала генеральный продюсер телепроекта Евгения Сергеенкова.

В «МечтаЮ» были приглашены такие звезды, как Ольга Бузова, Юлианна Караулова, Алексей Березуцкий, Сергей Демянчук (гр. "Премьер-министр"), Максим Зиновьев, Анастасия Задорина и другие звезды.

«Человек счастлив тогда, когда он занимается делом, без которого не может жить. Многие, к сожалению, даже высшее образование получают по той профессии, к которой не лежит душа. И это, естественно, идет во вред человеку, во вред его внутреннему миру. Поэтому такие проекты, как это реалити-шоу, куда приходят люди, которые горят своим делом, мотивируют зрителей тоже начать развиваться в интересующей сфере и сделать следующий шаг к исполнению своей мечты», — рассказывает Сергей Демянчук, который принял участие в одной из серий «МечтаЮ» в качестве музыкального продюсера.

Ведущей проекта стала модель и телеведущая Мария Бабкина, основательница сети модельных агентств Mary Way. Мария продемонстрировала гостям премьеры то, к чему когда-то стремилась сама — модельную индустрию. Перед гостями развернулся показ моделей агентств Mary Way, в котором приняли участие более 150 начинающих моделей разных типажей и возрастов. Телеведущая показала, какой труд стоит за мечтой и дала возможность сделать следующий шаг к исполнению своего желания начинающим моделям.

«МечтаЮ» выйдет на экраны телеканала «Ю» 10 декабря. Зрители станут свидетелями исполнений самых заветных мечтаний героинь проекта и узнают, через что пришлось пройти девушкам, чтобы достичь своей цели.

Декабрь — месяц волшебства и исполнения желаний, поэтому и сегодня у вас есть шанс исполнить свою мечту! Для этого необходимо всего лишь подать заявку на участие в реалити-шоу «МечтаЮ» на официальном сайте телеканала «Ю»: https://www.u-tv.ru

Автор: Анастасия Цедякова