Сандалии Geox

Летняя коллекция итальянского бренда Geox наполнена предвкушением радостных перемен. При создании моделей дизайнеры вдохновлялись образом современной женщины — живущей полной жизнью, уверенной в себе, порой игривой и кокетливой, а иногда сдержанной и элегантной. Она умеет играть со стилями и знает цену деталям. В ее арсенале есть обувь на любой случай: для деловых встреч и романтических свиданий, торжественных выходов в свет и воскресных прогулок по городу, увлекательных путешествий и отдыха на природе.