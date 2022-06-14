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FashionWithPassion

Сандалии Geox

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  • 14 Июня 202221:48

Летняя коллекция итальянского бренда Geox наполнена предвкушением радостных перемен. При создании моделей дизайнеры вдохновлялись образом современной женщины — живущей полной жизнью, уверенной в себе, порой игривой и кокетливой, а иногда сдержанной и элегантной. Она умеет играть со стилями и знает цену деталям. В ее арсенале есть обувь на любой случай: для деловых встреч и романтических свиданий, торжественных выходов в свет и воскресных прогулок по городу, увлекательных путешествий и отдыха на природе. 

В летнем жарком городе, на даче или на пляже будут незаменимы легкие сабо и сандалии. Есть классические модели, а также обувь с анатомической стелькой из пробкового дерева. Достаточно однажды надеть такую обувь, и ее не захочется снимать. Благодаря продуманной системе регулируемых ремешков, фиксирующих ногу в правильных местах, никакие расстояния не помеха даже самым смелым планам. Двойные ремешки, через палец или внахлест, крупные пряжки или заклепки, практичные цвета — белый, черный, рыжий и универсальный оттенок шампанского — разнообразие дизайна позволяет поставить необходимый casual-акцент в образе выходного дня.
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