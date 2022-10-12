Сдать квартиру в Москве выгодно через риелтора

Владельцы недвижимости могут получать стабильный доход от сдачи в аренду. Цена постоянно растёт, ежемесячно на карту приходит фиксированный доход. Коммунальные услуги окупаются, заработок от аренды оценивается по среднерыночной стоимости. За счёт этого формируются накопления, позволяющие решать бытовые, семейные и личные вопросы.

Уникальный сервис для арендодателя

Агентство недвижимости «sdatkvartiru» поможет в Москва сдать квартиру за 48 часов на лучших условиях. Компания работает с 2015 года, на сайте представлен уникальный сервис для сдачи квартир. Преимущества площадки:

Арендодатель проживает в другой местности. В этом случае сложно контролировать состояние квартиры. Недобросовестных жильцов невозможно выселить, сразу найти новых.

Владельцы нескольких квартир. Чтобы регулярно осматривать состояние недвижимости, переоценивать их стоимость требуется много времени.

Агентство регулярно проверяет квартиру, оценивает состояние, устраняет неполадки.

Жильцы представляют документ, который подтверждает их доход. Служба безопасности проверяет всю доступную информацию о квартиросъёмщиках из открытых источников.

Всю рутинную работу по сдаче недвижимости риелтор возьмёт на себя. Арендодателю не нужно тратить личное время на бытовые проблемы жильцов. Свободное время нужно проводить с семьёй, заниматься любимым хобби, работой.

При поиске будущего арендатора учитываются все пожелания собственника квартиры. В договоре аренды прописаны все пункты, которые смогут защитить объект и интересы владельца недвижимости. Профессиональный риелтор занимается показом квартиры, обсуждает со съёмщиком все нюансы аренды, грамотно продаёт стоимость услуги. Снизить цену за аренду квартиры у съёмщика не получится. Всеми спорными ситуациями будет заниматься агентство.

Подводные камни на рынке недвижимости

Сегодня рынок недвижимости насыщен мошенниками. Граждане, которые не сталкивались с подобными личностями, думают, что смогут обойти все подводные камни. «Кидалы» постоянно придумывают различные схемы, чтобы обмануть доверчивых людей.

Например, могут приехать мужчина и женщина, под видом семейной пары заключить договор аренды. В итоге через некоторое время выяснится, что в квартире проживает около десяти человек. В этом случае состояние недвижимости через год сильно изменится. Город, который таит в себе множество неожиданностей – Москва сдать квартиру безопасно и по выгодной цене можно через надёжного посредника.

Востребованная услуга – доверительное управление

Сегодня в Москве собственники недвижимости часто заказывают услугу по доверительному управлению. Владелец жилья поручает весь процесс по сдаче квартиры агентству, чтобы получить конечный результат. Особенно пользуется спросом услуга для арендодателей, не проживающих в Москве.

Агентство гарантирует добросовестное выполнение обязательств:

установить адекватную стоимость арендной платы после анализа цен на рынке недвижимости;

в квартире навести порядок для выгодной сдачи в аренду;

сделать профессиональную фотосъёмку и продающее объявление;

найти квартиросъёмщика, учитывая потребности собственника жилья;

организовать показ квартиры;

заключить юридически правильный договор с арендатором;

регулярно контролировать состояние недвижимости;

своевременно взимать арендную плату;

вовремя оплачивать коммунальные услуги;

при возникновении конфликтных ситуаций с арендатором, находить правильный путь решения.

Арендодатель, благодаря этой услуги, будет получать стабильный доход, заниматься своими делами, не думать о рутинной работе по сдаче в аренду.