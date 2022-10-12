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Сдать квартиру в Москве выгодно через риелтора

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  • 12 Октября 202220:01

Владельцы недвижимости могут получать стабильный доход от сдачи в аренду. Цена постоянно растёт, ежемесячно на карту приходит фиксированный доход. Коммунальные услуги окупаются, заработок от аренды оценивается по среднерыночной стоимости. За счёт этого формируются накопления, позволяющие решать бытовые, семейные и личные вопросы.

Уникальный сервис для арендодателя

Агентство недвижимости «sdatkvartiru» поможет в Москва сдать квартиру за 48 часов на лучших условиях. Компания работает с 2015 года, на сайте представлен уникальный сервис для сдачи квартир. Преимущества площадки:

  • Арендодатель проживает в другой местности. В этом случае сложно контролировать состояние квартиры. Недобросовестных жильцов невозможно выселить, сразу найти новых.
  • Владельцы нескольких квартир. Чтобы регулярно осматривать состояние недвижимости, переоценивать их стоимость требуется много времени.
  • Агентство регулярно проверяет квартиру, оценивает состояние, устраняет неполадки.
  • Жильцы представляют документ, который подтверждает их доход. Служба безопасности проверяет всю доступную информацию о квартиросъёмщиках из открытых источников.
  • Всю рутинную работу по сдаче недвижимости риелтор возьмёт на себя. Арендодателю не нужно тратить личное время на бытовые проблемы жильцов. Свободное время нужно проводить с семьёй, заниматься любимым хобби, работой.

При поиске будущего арендатора учитываются все пожелания собственника квартиры. В договоре аренды прописаны все пункты, которые смогут защитить объект и интересы владельца недвижимости. Профессиональный риелтор занимается показом квартиры, обсуждает со съёмщиком все нюансы аренды, грамотно продаёт стоимость услуги. Снизить цену за аренду квартиры у съёмщика не получится. Всеми спорными ситуациями будет заниматься агентство.

Подводные камни на рынке недвижимости

Сегодня рынок недвижимости насыщен мошенниками. Граждане, которые не сталкивались с подобными личностями, думают, что смогут обойти все подводные камни. «Кидалы» постоянно придумывают различные схемы, чтобы обмануть доверчивых людей.

Например, могут приехать мужчина и женщина, под видом семейной пары заключить договор аренды. В итоге через некоторое время выяснится, что в квартире проживает около десяти человек. В этом случае состояние недвижимости через год сильно изменится. Город, который таит в себе множество неожиданностей – Москва сдать квартиру безопасно и по выгодной цене можно через надёжного посредника.

Востребованная услуга – доверительное управление

Сегодня в Москве собственники недвижимости часто заказывают услугу по доверительному управлению. Владелец жилья поручает весь процесс по сдаче квартиры агентству, чтобы получить конечный результат. Особенно пользуется спросом услуга для арендодателей, не проживающих в Москве.

Агентство гарантирует добросовестное выполнение обязательств:

  • установить адекватную стоимость арендной платы после анализа цен на рынке недвижимости;
  • в квартире навести порядок для выгодной сдачи в аренду;
  • сделать профессиональную фотосъёмку и продающее объявление;
  • найти квартиросъёмщика, учитывая потребности собственника жилья;
  • организовать показ квартиры;
  • заключить юридически правильный договор с арендатором;
  • регулярно контролировать состояние недвижимости;
  • своевременно взимать арендную плату;
  • вовремя оплачивать коммунальные услуги;
  • при возникновении конфликтных ситуаций с арендатором, находить правильный путь решения.

Арендодатель, благодаря этой услуги, будет получать стабильный доход, заниматься своими делами, не думать о рутинной работе по сдаче в аренду.

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