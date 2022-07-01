Seasons Summer Edition 2022

В рамках Seasons Summer Edition в Торговой Галерее Seasons прошел эксклюзивный показ пляжных коллекций (весна-лето 2022) от сети салонов женского белья Estelle Adony, вобравших в себя всю красочную палитру цветов – от летних оттенков моря и неба, а также фисташковых и ягодных до черных и серых для приверженцев классики, и продемонстрировавших многообразие моделей на любой вкус. Были представлены бренды Melissa Odabash – «Феррари в мире бикини» по словам британского Vogue, который выбирают для отдыха Бейонсе, Сальма Хайек, Кейт Мосс и герцогиня Кейтрин, Pin-Up Stars с яркими принтами и дерзкой низкой посадкой плавок, голландский Marlies Dekkers, чьим девизом стали слова «Осмелься мечтать, осмелься расти, решись и будь», и премиальный бренд из Германии Maryan Mehlhorn, ранее выпускавший женские корсеты и потому отличающийся идеальной посадкой моделей купальников по фигуре