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Алексей Бобровский

Seasons Summer Edition 2022

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  • 01 Июля 202212:53

В рамках Seasons Summer Edition в Торговой Галерее Seasons прошел эксклюзивный показ пляжных коллекций (весна-лето 2022) от сети салонов женского белья Estelle Adony, вобравших в себя всю красочную палитру цветов – от летних оттенков моря и неба, а также  фисташковых и ягодных до черных и серых для приверженцев классики, и продемонстрировавших многообразие моделей на любой вкус. Были представлены бренды Melissa Odabash – «Феррари в мире бикини» по словам британского Vogue, который выбирают для отдыха Бейонсе, Сальма Хайек, Кейт Мосс и герцогиня Кейтрин, Pin-Up Stars с яркими принтами и дерзкой низкой посадкой плавок, голландский Marlies Dekkers, чьим девизом стали слова «Осмелься мечтать, осмелься расти, решись и будь», и премиальный бренд из Германии Maryan Mehlhorn, ранее выпускавший женские корсеты и потому отличающийся идеальной посадкой моделей купальников по фигуре

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