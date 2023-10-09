Семейный weekend: звезды с детьми посетили шоу-мюзикл «Чебурашка»

Олеся Судзиловская, Наталья Подольская, Елена Кулецкая, Женя Малахова, Дмитрий Исхаков, Мария Шурочкина, Зарина Менгли, Светлана Ромашина, Александр и Алеся Энберты познакомили своих детей с любимым героем всех россиян – Чебурашкой.

В дождливый осенний день популярные артисты, модели, блогеры и известные спортсмены решили посвятить себя семье и зарядиться апельсиновым настроением. Звездные семейства посетили мюзикл «Чебурашка», который идет на сцене концертного зала «Москва» в парке «Остров Мечты» до 6 ноября. Музыкальная постановка про ушастого героя и его друзей покорила сердца не только самых маленьких зрителей, но и взрослых. Вместе с героями этой удивительной истории зрители побывали на шоколадной фабрике, вместе противостояли неприятелям и сорвали коварный план зловредной Шапокляк.

16-летнюю двухкратную чемпионку по синхронному плаванию Машу Шурочкину, сестру певицы Нюши, впечатлила грандиозная постановка режиссера Нины Чусовой.

«Замечательное шоу, очень теплое. В какой-то момент даже прослезилась. Моим двоюродным братьям, конечно же, понравилось. И самое важное - взрослым тоже все это очень близко сердцу. Хочу поблагодарить авторов мюзикла за этот прекрасный праздник, за то, что это напомнило о каких-то важных вещах и, конечно, настроило на позитивную волну. Сегодня дождь, слякоть, а сюда пришли и настроение поднялось. Это чудесное шоу!», - поделилась Маша Шурочкина.

Певица Наталья Подольская посетила шоу с двумя сыновьями Артемием и Иваном, а также с детьми своей сестры-близняшки Юлианы. Большое семейство осталось под большим впечатлением. Как призналась Наталья, их семья большие поклонники нашумевшего одноименного фильма, побившего в этом году все мыслимые рекорды в российском кинопрокате. Мюзикл «Чебурашка» создан по мотивам этой кинокартины – поэтому всем было любопытно увидеть эту постановку.

«Потрясающее шоу, мы все под большим впечатлением. Я как мама и как артистка очень рада, что на нашей сцене стали появляться такие качественные и классные проекты для семейного зрителя: с декорациями, которые передвигаются, со спецэффектами, с экранами. А какие потрясающие артисты! В общем-то давно сюда собирались, и очень рада, что наконец посетили шоу, созданное по мотивам фильма «Чебурашка». У главного героя такой трогательный номер – он поет песню и перед глазами зрителей кадры из фильма», - поделилась своими впечатлениями Наталья Подольская.

Певицу и актрису Женю Малахову особо порадовали музыкальные композиции. Артистка была приятно удивлена, когда узнала, что музыкальным продюсером шоу «Чебурашка» выступил Сергей Жуков.

«На самом деле полный восторг! Восторг детства – увидеть Чебурашку своими глазами. И знаете, как чудеса существуют, так мечты сбываются, Чебурашка - он настоящий, я проверяла», - призналась Женя Малахова.

Известный футболист, защитник «Зенита» Юрий Жирков и его супруга Инна Жиркова пришли в компании троих детей. После шоу большому семейству выло что обсудить – каждый делился своими впечатлениями.

Актриса театра и кино, чемпионка Европы по художественной гимнастике Зарина Менгли впечатлилась головокружительными акробатическими трюками от артистов Cirque du Soleil, зрелищной анимацией, атмосферой волшебства на сцене и апельсиновой бурей, которая унесла главного героя – Чебурашку.

«Мы с сыночком в полном восторге. Я поздравляю от души всех создателей, всех, кто делал эту постановки, прекрасных артистов, которые выступают на сцене. Как же они классно поют! Очень доброе шоу.

После просмотра у нас прекрасное настроение, хочется летать, прыгать, бегать и делать что-то полезное, нести добро в этот мир. Спасибо огромное!

Я надеюсь, что будет появляться побольше таких добрых, замечательных шоу. Мы в восторге!», - рассказала о своих впечатлениях Зарина Менгли.

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина призналась, что всплакнула во время трогательной песни Чебурашки. Спортсменка отметила высокий уровень сложных трюков, которые выполняют акробаты и цирковые артисты.

«Это действительно семейное шоу, на которое хочется приходить снова и снова», - сказала Светлана.

Титулованный фигурист Александр Энберт и его супруга – модель и блогер Алеся Энберт пришли на просмотр мюзикла вместе с дочкой Кристабель.

«Сегодня сбылась наша мечта – мы познакомились с Чебурашкой, обняли его. Хочу, чтобы такую мечту исполнил каждый ребенок! Наша Кристабель еще очень юный зритель, но с большим удовольствием посмотрела все два отделения, и ей было интересно. Здесь такая невероятная атмосфера праздника. Мы зарядились апельсиновым настроением!», - рассказала Алеся.

Известный фотограф Дмитрий Исхаков посмотрел мюзикл с дочкой Мией. Как признался Дмитрий, он с Мией – большие поклонники жанра мюзикл. Поэтому этот просмотр был долгожданным.

«Под большим впечатлением от мюзикла - совершенно очаровательный, поставлен на хорошем современном уровне. Меня впечатлили акробатические номера, а Миюша в восторге от робота Чебуратора. Классные костюмы, музыкальные номера, декорации. Все на высшем уровне! Очень хорошее послевкусие», - поделился Дмитрий.

В мир детства и невероятных приключений ушастого героя погрузилась модель и телеведущая Елена Кулецкая, посетившая шоу вместе с прекрасными дочками Никой и Александрой. После просмотра Елена познакомила дочек с Чебурашкой. Девочки обняли улыбчивого пушистого героя как лучшего друга.

«Это действительно шоу для всей семьи, где интересно и детям и взрослым.

Очень крутые костюмы, прекрасные спецэффекты, а какой интересный интерактив с залом! Даже не знаю сколько по времени длится шоу, но время пролетело на одном дыхании.

Мы с удовольствием еще раз вернемся», - поделилась Елена Кулецкая.

Телеведущая пообещала дочкам показать «Ушастые Елки», которые будут идти здесь же, в парке «Остров Мечты» с 23 декабря по 7 января. Шоу-мюзикл «Чебурашка» пройдет в формате елки – на специальных праздничных показах зрители смогут увидеть необычные новогодние приключения всеми любимого ушастого героя.

Автор фото с мероприятия - Кирилл Сергиевский