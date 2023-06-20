Сергей Безруков наградил лауреатов V Фестиваля «Фабрика Станиславского»

10 июня в Московском Губернском театре состоялось подведение итогов и церемония закрытия V Летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского». За «первую пятилетку» «Фабрика Станиславского» показала буквально «стахановские» результаты - Фестиваль является одним из флагманов театрально-культурной жизни России, на него мечтают попасть театры из разных регионов нашей необъятной Родины, а для студентов из всех регионов страны Образовательная программа «Фабрики» является колоссальным опытом, помогающим определить векторы дальнейшего профессионального развития.

На церемонии закрытия были названы лауреаты премии фестиваля - за лучшую женскую и лучшую мужскую роль, за лучший ансамбль, а также специальный приз. Лауреатов фестиваля выбрало жюри, в составе которого в этом году театральные критики Павел Руднев, Анастасия Иванова и Ксения Аитова.

Слово организаторам и членам жюри

Художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков: «На нашем фестивале мы награждаем именно артистов – за лучшую мужскую и женскую роль, лучший актерский ансамбль. Как говорил Станиславский, режиссер должен умереть в актере. На сцене мы не должны видеть режиссера, мы должны видеть артистов - потому что именно они несут замысел режиссера и должны быть предельно искренни, не играть, а жить на сцене. Все работы, которые мы отобрали для участия в фестивале, безусловно, достойные, у жюри была непростая задача, и сегодня мы награждаем самых лучших. Тех, кому мы, подобно Станиславскому, говорим «Верю!»

Алёна Карцева, арт-директор фестиваля «Фабрика Станиславского», завлит Московского Губернского театра: «Для ребят из разных регионов наш Фестиваль - уникальная возможность пообщаться с педагогами, которых они не увидят в своём городе. На «Фабрике Станиславского» с ними работает потрясающая команда экспертов, педагогов, лекторов - ведущие практики и теоретики театра. География нашей образовательной программы расширяется - вот уже пятый год мы привозим студентов из всех концов нашей страны. В этом году у нас были ребята из Воронежа, Ярославля, Перми и многих других городов. В этом году мы начали с «Восхода солнца» - с Владивостока, также к нам приехали студенты из Краснодара, Орла, Иркутска, Саранска и Тамбова: всего - шесть городов. Все ребята - студенты актёрских факультетов в театральных и культурологических ВУЗах. Это, как правило, 3-4 курс, через год-два они заканчивают свои ВУЗы и выходят на сцены театров. Случается так, что мы видимся на фестивалях, общаемся. Очень важно, что они видят на «Фабрике Станиславского» своих будущих коллег, это расширение театрального поля, мотивация к развитию».

Член жюри, театральный критик, руководитель театроведческого курса (совместно с Б.Н. Любимовым) в РИТИ-ГИТИС Анастасия Иванова: «Я не в первый раз являюсь членом жюри «Фабрики Станиславского». Из года в год я удивляюсь и радуюсь тому, насколько важным для зрителей оказывается этот фестиваль. Лето - такое время, когда никто не хочет ходить ни в какие театры: дача, природа… Но ты приходишь и видишь, что зал набирается, что публика принимает разные стилистики, актёрские и режиссёрские системы с искренним воодушевлением, и это не может не радовать. Фестиваль «Фабрика Станиславского» дает уникальную возможность увидеть спектакли, которые никто никогда не увидел бы в других условиях. Мы, театральные критики, ездим по всей стране, по разным театрам. У москвичей не всегда есть возможность смотреть постановки отдаленных театров в регионах России, уровень этих спектаклей весьма высокий, благодаря Фабрики эта возможность появляется. Самым сложным оказался выбор в номинации «Актёрский ансамбль», так как в этом сезоне хотелось отмечать каждый второй спектакль - за взаимодействие актёров на сцене, за умение создавать ни на кого не похожий художественный мир!»

Театральный критик, журналист, эксперт фестиваля «Золотая маска», Фестиваля молодой драматургии «Любимовка», Фестиваля современной драматургии «Ремарка», Ксения Аитова: «В этом году была очень интересная программа, сильная именно ансамблевыми спектаклями: сильные актёры выполняли общую задачу. Очень сложно было выделить из общего мира произведения определённые роли. Наша работа структурирована тем, что мы не можем вручить много премий за ансамбль - нам нужно вручить одну премию».

«Фабрика Станиславского» - энергия и элегантность высокого искусства!

В преддверии начала официальной части Церемонии награждения гости праздника погрузились в стилистику настоящей Фабрики: талантливые актёры Московского Губернского театра, Артём Губин, Сергей Ренсевич, Валентина Поломошнова и Анастасия Борисова, продемонстрировали зажигательный танцевальный перформанс.

Великолепную музыкальную атмосферу на протяжении всего вечера по доброй традиции создавал Губернаторский оркестр Московской области под управлением заслуженного артиста Московской области Сергея Пащенко! Ведущим Церемонии закрытия уже второй год подряд стал многогранный актёр Московского Губернского театра Артём Губин.

Сергей Безруков вручил победителям памятные статуэтки «Верю» - эксклюзивная миниатюрная скульптура Станиславского из "бисквитного" фарфора, созданная мастерами Дулевского фарфорового завода.

Лауреатами фестиваля «Фабрика Станиславского» - 2023 стали:

Лучшая женская роль: Наталья Тимонина за роль Анатолии (спектакль «С неба упали три яблока» режиссер Татьяна Тарасова, «Ведогонь-театр», Зеленоград).

Наталья в этот день играла спектакль на сцене «Ведогонь-театра», награду получала режиссёр Татьяна Тарасова.

Татьяна Тарасова: «Я счастлива, что мне в руки попал роман замечательной писательницы, очень нежного, глубокого трепетного человека Наринэ Абгарян. История про силу человеческого духа, про человеческую нежность, про любовь и про жизнь, которая побеждает смерть. Это важное для нас высказывание. Мы старались сохранить человеческую нежность, которой пронизана вся эта история и которая, надеюсь, нашла отражение в сценической версии. Спасибо фестивалю, что отметили нашу работу!»

Лучшая мужская роль: Андрей Ковзель за роль Гарри Уэйда (спектакль «Палачи», Новокузнецкий драматический театр, режиссёр Ярослав Рахманин).

Андрей Ковзель: «Я играю в спектакле «Палачи» главную мужскую роль. Мой герой всю свою жизнь работал палачом, но выходит закон, отменяющий смертную казнь: моему персонажу надо как-то определится - как жить дальше. Спасибо всем организаторам «Фабрики Станиславского!»Сам Фестиваль - это чудо для студентов, которые здесь находятся! Если бы в мои студенческие годы я попал на такой фестиваль, я был бы счастлив. Такой вход в профессию, который дают здесь, это колоссальный опыт».

Лучший актерский ансамбль: актеры Олег Ермолаев, Виктор Чариков, Максим Макаров (спектакль «Мертвые души. Том второй» Лесосибирского драматического театра «Поиск», режиссер Олег Липовецкий)

Гости из Лесосибирска единогласно поблагодарили за высокую оценку их творческого труда и отметили высокий уровень «Фабрики Станиславского».

Специальный приз фестиваля вручен труппе Пермского театра «У Моста» - «За долгое путешествие во внутреннюю Ирландию» (спектакль «Ирландский герой – гордость Запада», режиссёр Сергей Федотов).

Обладателю спецприза фестиваля вручен эксклюзивный памятный сервиз, изготовленный Объединением «Гжель».

«Импровизационном БАТЛ»

После вручения призов пространство малой сцены было отдано студентам «Фабрики Станиславского». Все дни фестиваля для них проводились лекции и мастер-классы по всем театральным дисциплинам, теперь же им предстояло сдать своеобразный экзамен – показать, чему они научились, соревнуясь в остроумии, находчивости и непредсказуемости в формате театральной игры "Импровизационный БАТЛ".

Оценивать мастерство студентов в «Импровизационном БАТЛе» доверили жюри, в которое вошли Сергей Безруков, Владимир Аносов, Константин Мишин.

Ведущим стал автор и руководитель всероссийского проекта театральной игры «Импровизационный БАТЛ», актер, режиссёр, продюсер, тренер по актерской импровизации Максим Драченин.

Концепция батла подразумевает несколько раундов.

В предметном поединке нужно обыграть в тех или иных обстоятельствах разные предметы, которые предлагают зрители в зале. В этом году это был костыль, барабан и самовар. Так, например, костыль ребята придумали изобразить веслом, шлагбаумом, отбойным молотком, барабан - рулём, роботом-пылесосом, колесом автомобиля, а самовар на время стал примусом, вешалкой и осиным гнездом!

«Немой раунд», подобно детской игре «глухой телефон», предполагает угадывание слов по жестам - в этом году ребятам предстояло объяснить значения слов «Мираж», «Чердак», «Пикник», «Свидание» и других.

Скульптурный раунд - театральные этюды в заданных обстоятельствах: аэропорт, почта, таможня, больница, и даже Антарктида: куда только ни телепортировало воображение во время захватывающего поединка!

Творческие экзамен сдали все студенты, и им прямо на сцене вручили сертификаты участников фестиваля «Фабрика Станиславского».

Завершился праздник по традиции зажигательной студенческой песней, которую они сочинили на мотив шлягера «Мы желаем счастья Вам!»

Факты и цифры юбилейной «Фабрики Станиславского»

Церемония открытия прошла в заключительный день весны, 31 мая, в Культурном центре «Усадьба Кривякино» в Воскресенске (репортаж по ссылке - Open-air версия спектакля «Собака на сене» торжественно открыла V Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» ).

В конкурсной программе фестиваля состоялись 11 показов спектаклей из 8 регионов России: Владимира, Самары, Барнаула, Новочеркасска, Зеленограда, Перми, Лесосибирска и Новокузнецка. Показы фестивальных спектаклей прошли в Московском Губернском театре, а также на сцене Мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ» и Московского областного театра драмы и комедии (Ногинск).

Также в рамках образовательной программы проведены мастер-классы и лекции для студентов театральных вузов страны. Участниками образовательной программы стали 30 студентов актерских факультетов из Владивостока, Краснодара, Орла, Иркутска, Саранска и Тамбова. Для них в рамках фестиваля 18 преподавателей театральных вузов провели свои мастер-классы по мастерству актера, сценической речи и пластике, а также лекции по истории театра, психологии творчества и другим дисциплинам. Мастер-классы и лекции для студентов провели Сергей Безруков, Сергей Федотов, Александр Коручеков, Тереза Дурова, Павел Руднев, Владимир Аносов, Дмитрий Мозговой, Максим Драченин, Айдар Закиров, Татьяна Тарасова, Константин Мишин, Ольга Маркелчева, Григорий Фирсов, Ирина Юдина, Арсен Агамалян, Анна Гилунова, Ольга Матвеева.

Основная идея фестиваля - собрать театральные коллективы, режиссеров и актеров, исследующих и развивающих наследие театрального реформатора К.С.Станиславского, в согласии или в полемике с которым рождается новое искусство, новые поколения режиссеров, актеров, педагогов.

«Фабрика Станиславского» представила значимые постановки региональных театров и яркие актерские работы, которые не всегда доступны столичному зрителю. Афишу фестиваля составили спектакли самых разных театральных концепций, но в центре внимания - традиционный психологический театр, в котором все идеи и смыслы транслируются через актера.

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, организаторы - Московский Губернский театр и Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова. Художественный руководитель фестиваля - народный артист России Сергей Безруков.

Планы на перспективу

Сергей Безруков рассказал, не планируется ли в рамках «Фабрики Станиславского» проведение «Эхо фестиваля» в регионах, как это практикуется в Международном Большом Детском фестивале, организатором которого также являются Московский Губернский театр и Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова:

«Мы продолжаем и с каждым годов увеличиваем количество «Эхо Большого Детского Фестиваля». Что касается «Фабрики Станиславского», проведение «Эха» в регионах не планируется, но мы обязательно будем расширяться. Планируем увеличивать количество площадок, на которых мы будем демонстрировать спектакли в рамках Фестиваля, и увеличивать количество участников: очень много достойных постановок! В этом году были очень хорошие актерские дуэты. Поэтому мы подумали, что в следующем году, наверное, введем такую номинацию - "Дуэты"».

Говорим «Верю!» всем создателям и участникам очень важного и нужного для развития культуры Фестиваля. С нетерпением ждём следующий год, когда откроет свою историю Шестой Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского», сохраняющий и приумножающий незыблемые традиции Русского психологического театра!

Церемонию закрытия посетила:

Корреспондент Бурулева Юлия

Фотографии - пресс-служба Фестиваля/ Герман Жигунов и Галина Фесенко