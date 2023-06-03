SERGEY GRIBNYAKOV – ювелирный бренд, который создает настоящие ценности. Эти украшения сочетают классические традиции и оригинальный, актуальный дизайн. Главные принципы производства изделий – качество и экспертный подход. Все коллекции доступны для покупателей на официальном сайте SUNLIGHT и в приложении.
Сергей Анатольевич Грибняков
– ювелирный эксперт, дипломированный специалист в области оценки драгоценных камней, основатель собственного бренда SERGEY GRIBNYAKOV, поклонник высокого искусства.
Многолетний профессиональный опыт Сергея Грибнякова отражается в каждом ювелирном изделии SERGEY GRIBNYAKOV. Стремление к абсолютному совершенству в дизайне и исполнении – это отличительное преимущество бренда.
Ювелирный путь Сергея Грибнякова
1996 Поступление в Международную академию оценки и консалтинга, специальность «Оценка рыночной стоимости драгоценных камней и ювелирных изделий»
1997 Изучение международного опыта сертификации бриллиантов на алмазной бирже в Антверпене
2001 Обучение в аспирантуре Московского государственного горного университета на кафедре «Технология художественной обработки материалов»
2002 Издание авторских пособий «Ювелирный бизнес» и «Что надо знать эксперту по ювелирным камням» совместно с геммологом Н. Д. Дроновой
2005–2007 Зарубежные командировки в центры ювелирного бизнеса: Гонконг, Париж (Франция), Виченцу (Италия)
2006–2010 Участие в международных ювелирных выставках в Лас-Вегасе (США), Сан-Паулу (Бразилия), Лондоне (Великобритания)
2011–2016 Презентация коллекций украшений SUNLIGHT на отраслевых ювелирных выставках в Москве и Санкт-Петербурге
Философия SERGEY GRIBNYAKOV
Украшение с драгоценными металлами и камнями должно радовать роскошным видом, иметь качественное исполнение и доступную стоимость, обладать инвестиционной ценностью.
Как появился бренд SERGEY GRIBNYAKOV
Бренд SERGEY GRIBNYAKOV был основан в 2017 году. На российском рынке ощущалась нехватка качественных, доступных, современных по дизайну украшений, и тогда владелец федеральной сети ювелирных магазинов SUNLIGHT Сергей Грибняков решил выпускать драгоценности и часы под своим именем. Эти изделия в лучшую сторону отличались от ассортимента в каталогах и на витринах различных производителей и продавцов, поэтому быстро завоевали любовь покупателей. Затем были созданы подбренды Gold, Silver, Kids, «Бриллианты Якутии», которые, как и основной бренд SERGEY GRIBNYAKOV, успешно развиваются и широко представлены в сети SUNLIGHT.
Выбор материалов
Бриллианты, используемые в украшениях SERGEY GRIBNYAKOV, сертифицированы и добываются в Якутии. Этот регион – мировой лидер по добыче алмазов с безупречными характеристиками. Именитые ювелирные дома Tiffany, Cartier, Boucheron приобретают якутские бриллианты для создания драгоценностей.
Гарантия качества
Все украшения и аксессуары SERGEY GRIBNYAKOV проходят тройной контроль качества:
– проверку качества сырья и камней производителя директором по сертификации SUNLIGHT (выезд прямо на завод);
– проверку качества изделий самим производителем;
– дополнительную проверку качества изделий отделом качества SUNLIGHT при приемке партии.
Производство
Все украшения производятся на лучших российских ювелирных заводах в Костроме, Белгороде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других городах.
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