SERGEY GRIBNYAKOV – ювелирный бренд, который создает настоящие ценности. Эти украшения сочетают классические традиции и оригинальный, актуальный дизайн. Главные принципы производства изделий – качество и экспертный подход. Все коллекции доступны для покупателей на официальном сайте SUNLIGHT и в приложении.

Сергей Анатольевич Грибняков

– ювелирный эксперт, дипломированный специалист в области оценки драгоценных камней, основатель собственного бренда SERGEY GRIBNYAKOV, поклонник высокого искусства.

Многолетний профессиональный опыт Сергея Грибнякова отражается в каждом ювелирном изделии SERGEY GRIBNYAKOV. Стремление к абсолютному совершенству в дизайне и исполнении – это отличительное преимущество бренда.

Ювелирный путь Сергея Грибнякова

1996 Поступление в Международную академию оценки и консалтинга, специальность «Оценка рыночной стоимости драгоценных камней и ювелирных изделий»

1997 Изучение международного опыта сертификации бриллиантов на алмазной бирже в Антверпене

2001 Обучение в аспирантуре Московского государственного горного университета на кафедре «Технология художественной обработки материалов»

2002 Издание авторских пособий «Ювелирный бизнес» и «Что надо знать эксперту по ювелирным камням» совместно с геммологом Н. Д. Дроновой

2005–2007 Зарубежные командировки в центры ювелирного бизнеса: Гонконг, Париж (Франция), Виченцу (Италия)

2006–2010 Участие в международных ювелирных выставках в Лас-Вегасе (США), Сан-Паулу (Бразилия), Лондоне (Великобритания)

2011–2016 Презентация коллекций украшений SUNLIGHT на отраслевых ювелирных выставках в Москве и Санкт-Петербурге

Философия SERGEY GRIBNYAKOV

Украшение с драгоценными металлами и камнями должно радовать роскошным видом, иметь качественное исполнение и доступную стоимость, обладать инвестиционной ценностью.

Как появился бренд SERGEY GRIBNYAKOV

Бренд SERGEY GRIBNYAKOV был основан в 2017 году. На российском рынке ощущалась нехватка качественных, доступных, современных по дизайну украшений, и тогда владелец федеральной сети ювелирных магазинов SUNLIGHT Сергей Грибняков решил выпускать драгоценности и часы под своим именем. Эти изделия в лучшую сторону отличались от ассортимента в каталогах и на витринах различных производителей и продавцов, поэтому быстро завоевали любовь покупателей. Затем были созданы подбренды Gold, Silver, Kids, «Бриллианты Якутии», которые, как и основной бренд SERGEY GRIBNYAKOV, успешно развиваются и широко представлены в сети SUNLIGHT.

Выбор материалов

Бриллианты, используемые в украшениях SERGEY GRIBNYAKOV, сертифицированы и добываются в Якутии. Этот регион – мировой лидер по добыче алмазов с безупречными характеристиками. Именитые ювелирные дома Tiffany, Cartier, Boucheron приобретают якутские бриллианты для создания драгоценностей.

Гарантия качества

Все украшения и аксессуары SERGEY GRIBNYAKOV проходят тройной контроль качества:

– проверку качества сырья и камней производителя директором по сертификации SUNLIGHT (выезд прямо на завод);

– проверку качества изделий самим производителем;

– дополнительную проверку качества изделий отделом качества SUNLIGHT при приемке партии.

Производство

Все украшения производятся на лучших российских ювелирных заводах в Костроме, Белгороде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других городах.