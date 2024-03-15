Сериал «ВСЁ ОК» от «Студии Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева с Федором Федотовым , Анной Слю («The Телки», «Беспринципные»), Аленой Апиной и Давой.

Ироничная история о семье, любви и взрослении в городе, где все вокруг дышит историей, а иногда она даже оживает, выйдет в онлайн-кинотеатре Wink.ru, в линейке Wink Originals, уже 20 марта, а после — в эфире телеканала СТС.

По сюжету петербургский гид-переводчик Илья (Федор Федотов) привык прятать чувства за цитатами и остротами и открывать душу только воображаемым персонажам из мира музеев. Все меняется, когда после смерти матери ему приходится взять на себя заботу о младших сестрах (Анна Осипова, Алиса Руденко). И теперь интроверту, привыкшему к холостяцкой жизни, придется пересмотреть свои отношения с окружающим миром, вновь пережить детские обиды, влюбиться и наконец повзрослеть.

«Учиться у своих героев — большое актерское счастье, — рассказывает Федор Федотов. — Способность бороться за свою правду, желание быть честным перед самим собой и своей семьей — это про Илью Ревзина, моего героя. Роль гида, человека, который водит экскурсии по Санкт-Петербургу, моему родному и лучшему на Земле городу, стала для меня настоящим подарком. Мы снимали “Все ОК” в любви и взаимопонимании, и я уверен, что вы это почувствуете».

Создатели называют «Все ОК» признанием в любви Санкт-Петербургу. Вместе с героями сериала зритель окажется в исторических местах Северной столицы: Большом Екатерининском дворце, Летнем саду, Российской академии художеств, Михайловском дворце, Доме торгового товарищества «Братьев Елисеевых», Готической капелле, парке Александрия, домах Половцова и Толстовского, а также на Исаакиевской площади, Стрелке Васильевского острова и в других исторических локациях. А известные персонажи, события и картины будут оживать в воображении главного героя.

«Понимаю, что такого жанра нет, но мне кажется, “Все ОК” — это рефлексирующая комедия, — поделился режиссер проекта Андрей Элинсон. — Мне хотелось пригласить зрителя в свой любимый город, в котором я прожил 29 лет, и провести его по самым интересным местам, а также донести, что экскурсия может быть интереснейшим приключением, если ее ведет человек, влюбленный в свою профессию и в свой город».

«Проект “Все ОК” мы создавали для самой широкой семейной аудитории. Мы уверены, что сериал будет очень тепло воспринят зрителями, и наверняка такое знакомство с культурой Санкт-Петербурга не пройдет бесследно и привлечет еще больше туристов в нашу прекрасную Северную столицу», — рассказали продюсеры сериала Сергей Бондарчук и Алексей Киселев.

В ролях: Федор Федотов, Анна Осипова, Алиса Руденко, Софья Гершевич, Анна Слю, Владислав Ценев, Дава, Алена Апина, Артур Ваха, Александр Золотовицкий и др.



Онлайн-кинотеатр: Wink.ru

Жанр: комедия

Хронометраж: 24 минуты

Количество серий: 13

Съемочная команда:

Режиссер-постановщик: Андрей Элинсон

Оператор-постановщик: Алексей Гопша

Шоураннер: Анастасия Корецкая

Продюсеры Wink.ru: Александр Косарим, Антон Володькин

Исполнительные продюсеры: Сергей Касатов, Настасья Гомиашвили

Продюсеры: Сергей Бондарчук, Анастасия Корецкая, Алексей Киселев

Автор сценария: Лев Мурзенко.

Сериал «ВСЁ ОК» от «Студии Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева с Федором Федотовым , Анной Слю («The Телки», «Беспринципные»), Аленой Апиной и Давой.

Ироничная история о семье, любви и взрослении в городе, где все вокруг дышит историей, а иногда она даже оживает, выйдет в онлайн-кинотеатре Wink.ru, в линейке Wink Originals, уже 20 марта, а после — в эфире телеканала СТС.

По сюжету петербургский гид-переводчик Илья (Федор Федотов) привык прятать чувства за цитатами и остротами и открывать душу только воображаемым персонажам из мира музеев. Все меняется, когда после смерти матери ему приходится взять на себя заботу о младших сестрах (Анна Осипова, Алиса Руденко). И теперь интроверту, привыкшему к холостяцкой жизни, придется пересмотреть свои отношения с окружающим миром, вновь пережить детские обиды, влюбиться и наконец повзрослеть.

«Учиться у своих героев — большое актерское счастье, — рассказывает Федор Федотов. — Способность бороться за свою правду, желание быть честным перед самим собой и своей семьей — это про Илью Ревзина, моего героя. Роль гида, человека, который водит экскурсии по Санкт-Петербургу, моему родному и лучшему на Земле городу, стала для меня настоящим подарком. Мы снимали “Все ОК” в любви и взаимопонимании, и я уверен, что вы это почувствуете».

Создатели называют «Все ОК» признанием в любви Санкт-Петербургу. Вместе с героями сериала зритель окажется в исторических местах Северной столицы: Большом Екатерининском дворце, Летнем саду, Российской академии художеств, Михайловском дворце, Доме торгового товарищества «Братьев Елисеевых», Готической капелле, парке Александрия, домах Половцова и Толстовского, а также на Исаакиевской площади, Стрелке Васильевского острова и в других исторических локациях. А известные персонажи, события и картины будут оживать в воображении главного героя.

«Понимаю, что такого жанра нет, но мне кажется, “Все ОК” — это рефлексирующая комедия, — поделился режиссер проекта Андрей Элинсон. — Мне хотелось пригласить зрителя в свой любимый город, в котором я прожил 29 лет, и провести его по самым интересным местам, а также донести, что экскурсия может быть интереснейшим приключением, если ее ведет человек, влюбленный в свою профессию и в свой город».

«Проект “Все ОК” мы создавали для самой широкой семейной аудитории. Мы уверены, что сериал будет очень тепло воспринят зрителями, и наверняка такое знакомство с культурой Санкт-Петербурга не пройдет бесследно и привлечет еще больше туристов в нашу прекрасную Северную столицу», — рассказали продюсеры сериала Сергей Бондарчук и Алексей Киселев.

В ролях: Федор Федотов, Анна Осипова, Алиса Руденко, Софья Гершевич, Анна Слю, Владислав Ценев, Дава, Алена Апина, Артур Ваха, Александр Золотовицкий и др.



Онлайн-кинотеатр: Wink.ru

Жанр: комедия

Хронометраж: 24 минуты

Количество серий: 13

Съемочная команда:

Режиссер-постановщик: Андрей Элинсон

Оператор-постановщик: Алексей Гопша

Шоураннер: Анастасия Корецкая

Продюсеры Wink.ru: Александр Косарим, Антон Володькин

Исполнительные продюсеры: Сергей Касатов, Настасья Гомиашвили

Продюсеры: Сергей Бондарчук, Анастасия Корецкая, Алексей Киселев

Автор сценария: Лев Мурзенко.