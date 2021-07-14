Серия бестселлеров аксессуаров от ювелирного маркетплейса Небо в алмазах

На этой неделе была представлена серия бестселлеров ювелирным маркетплейсом Небо в алмазах, которые побили все рекорды продаж. Ассортимент маркетплейса превышает 60 000 ювелирных изделий от самых именитых партнеров, но самые востребованные из них были собраны в специальном разделе и стали отражением современных трендов. В серию из 100 моделей вошли и кольца, и серьги, и подвески и другие аксессуары, в числе которых даже пирсинг.

“Мы с командой решили провести анализ и выявить,какие модели наиболее притягательны для наших покупателей, таким образом мы смогли сформировать картину, отражающую вкусы современных любителей ювелирных украшений. По аксессуарам попавшим в подборку можно выявить ряд наиболее популярных черт моды, что позволяет сформировать понимание ее развития” — рассказывает Ольга Суворова, основатель ювелирного маркетплейса Небо в алмазах.

Кольца

Минималистичное кольцо или массивное с декоративными элементами — выбор остается за модницами, но общая тенденция склоняется в пользу витиеватых моделей. Самыми популярными в этом году оказались кольца с натуральными камнями насыщенных цветов — изумрудами, сапфирами, редкими натуральными камнями. Например, одна из самых популярных моделей ювелирного маркетплейса Небо в алмазах — кольцо с гранатами, выполненное из красного золота 585 пробы. Гранат темно-красного, насыщенного цвета, вспыхивающий на солнце яркими красками, является излюбленным дополнением к украшениям самых страстных натур.

Подвеска в том же стиле заняла свое почетное место в списке и поможет составить незабываемый гарнитур.

Также популярным стало, приобретаемое в качестве помолвочного, кольцо из серебра, украшенное изумрудами и фианитами.

Интересная модель, не уступающая внимание покупателей, — кольцо счастья из серебра с позолотой. На нем изображены все атрибуты счастья: слоник, подкова, сова, клевер, змея, сочетая все символы притягивающие удачу.

Большой популярностью у поклонников сериала «Игра престолов» пользуется кольцо с драконом от ЮЗ Платина. Ювелирное украшение выполнено очень реалистично и сделает любой образ незабываемым.

Серьги

В подборку бестселлеров этого года вошли самые популярные модели, в числе которых моносерьги и серьги-шандельеры. Трендовая летняя модель – серьги с цветными драгоценными камнями, которые замечательно будут смотреться в дуэте с аналогичной моделью колец.

Серьги Сердечки с россыпью цветных камней из красного золота как нельзя лучше подходят для того, чтобы подчеркнуть лук и выглядеть стильно.

На пике популярности ювелирные украшения в виде животных, птиц, цветов. Модель из желтого золота в виде свернувшейся змеи побила все рекорды по продажам.

В пару к серьгам идет колечко, а отзывы покупателей указывают на то, что ювелиры очень точно передали образ змеи, каждая чешуйка подчеркнута чернением.

Популярной осенней моделью станут серьги с жемчугом – серьги из серебра с барочным жемчугом неправильной формы и фианитами от Ювелирной компании Balex Jewellery.

Подвеска

Очень элегантно смотрится модная линейка подвесок из серебра от Приволжского ювелира, которая пользуется большой популярностью у покупателей ювелирного маркетплейса Небо в алмазах. Например, модель, в которой жемчужина находится в серебряном резном футляре в виде капельки, хорошо подойдет молодым девушкам и подчеркнет тонкость и изящество юной шеи.

Конкуренцию ей составляет подвеска в виде совы, выполненная из красного золота с цитринами и кварцами.

Животные в аксессуарах

Тенденция на украшения с такими элементами, как силуэты животных, прослеживается во всех категориях: кольца в виде змеи или совы, серьги в виде божьих коровок или котят, подвески форме лисы или дракона. Массивные и в то же время изящные украшения могут стать особым символом обладателя и дополнить образ. Так подвеска из красного золота в виде золотой рыбки может оказаться не только интересным акцентом но и символом исполнения желаний.



А подвеска в форме скорпиона может отражать знак зодиака. В подвеске используется красное золото 585 пробы, которое отлично сочетается с любыми вставками. Украшения с кварцем можно дарить как совсем юным девушкам, так и женщинам постарше. Этот удивительный камень в целом подходит всем!

Пирсинг, броши и браслеты

Украшения из этой категории также покорили сердца покупательниц и выбились в список самых популярных аксессуаров. Пирсинг выполнен из белого золота 585 пробы.

Пирсинг из белого золота с бриллиантом — изящное и стильное украшение отличный выбор особенно для летнего лука.

Брошь из серебра с марказитами и бирюзой — одна из самых востребованных. Изящная форма и сочетание материалов привлекают внимание, делая образ уникальным. В броши используется белое серебро 925 пробы. Бирюза — самый загадочный камень, который также называют «камнем счастья», а марказит — природный минерал, широко используемый в ювелирном деле как замена бриллианту.

А в браслетах девушки отдали предпочтение аккуратным тонким и элегантным моделям, в их числе модель “Бесконечность” из белого золота и браслет с гранатами и марказитами.

Также популярность настигла и подвески в виде крестика. Именно такое украшение поселилось в базовом гардеробе современных модниц, хотя когда-то крестик прятался под одеждой и являлся своего рода талисманом. Сначала во Франции с появлением глубоких декольте крестик стал частью образа, а потом и дизайнеры таких модных домов, как Tiffany, Cartier обратили на них внимание, создавая свои коллекции.

Замысловатым изделиям такой формы не уступают место и минималистичные кресты, как, например, модель, выполненная из красного золота без узоров.

Модные тренды диктуют направление смены ювелирного гардероба или трансформирующиеся вкусы модной публики — имеет ли значение, если понравившееся украшение станет верным другом и стильным акцентом в образе.