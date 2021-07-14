SHADU: «Выбросили как ненужную игрушку»

Восходящая звезда с яркой внешностью и не менее запоминающимися треками SHADU, соединяющая в своём творчестве музыку 90-х и современное звучание, рассказала о личной жизни, планах на будущее и новых релизах.

Во-первых, разреши сразу же тебя поздравить с новым синглом «Девочка Беда». О чем этот трек?

Девочка-беда — самая близкая для меня песня, с которой я чувствую глубокую личную связь. Этот трек о девушке, которой когда-то давно разбили сердце. Её выбросили как ненужную игрушку. Шло время, и она смогла жить дальше. Более того она построила невероятную карьеру, имеет дорогую машину, одевается в люксовые бренды. Но деньги никогда не заменят взаимной любви. Девушка все ещё скучает по тому самому и надеется, что когда-нибудь они будут снова вместе.⠀

А ты когда-либо становилась той самой бедой, о которой поешь в своем новом релизе?

Мне тоже когда-то давно разбили сердце и выбросили как ненужную игрушку. Я впала в уныние: тусила и пила до утра в клубах, а мое окружение по большей части составляли токсичные люди, которые в глаза говорили одно, а за спиной совершенно другое. Теперь, конечно, я сожалею о потраченном времени. К счастью, моя жизнь сложилась совершенно по-другому. Не так как у героини моей песни.

Наверное, тебе уже задавали подобные вопросы, но спрошу еще раз: выбирая между карьерой и личной жизнью, что ты предпочтешь?

Я глубоко уверенна, что можно найти баланс карьерой и личной жизнью и жить в гармонии. Ведь согласитесь, когда ты занимаешься любимым делом, а твое сердце греет мысль, что дома ждет родной человек, сразу на душе становится легко и приятно.

Возвращаясь к вопросам творчества, что для тебя самое важное в процессе создания треков?

Самое главное в треке для меня смысл и история. Найти и упаковать смысл в ноты очень сложно, поэтому каждый мой трек — это сотни часов упорной работы, в которую приходится вкладывать не только силы, но и душу.⠀

Согласись, но многие сейчас буквально сходят с ума по соц.сетям, выставляя на всеобщее обозрение всю свою жизнь. Как ты относишься к этому?

Я за свободу выбора! Каждый человек выбирает тот вариант, который ему ближе. Что я точно хочу сказать, так это то, что нужно придерживаться определенной границы и не впадать в крайности. Мой инстаграмм (offi_shadu) – для меня не просто социальная сеть, а, скорее, способ общения с моей аудиторией. Я могу рассказать и показать что-то полезное своим подписчикам, а также получить важную обратную связь от них. Обычно я делюсь тем, что больше всего занимает меня на данный момент в жизни.

Чего нам ждать от тебя в ближайшее время?⠀

Я приготовила для вас новое звучание и новую историю! Я обожаю эксперименты — это будет бомба.

Источник: Melon Rich