Сhef’s Table by «Якитория»

21 марта во флагманском ресторане «Якитория» (Долгоруковская, дом 32, корп. 1) состоится Сhef’s Table бренд-шефа Станислава Бахаровского. В этот вечер гости смогут попробовать эксклюзивные блюда, недоступные в другое время. Меню ужина держится в секрете, но одно можно утверждать однозначно — это будет вечер авторских рецептов бренд-шефа. Потому что в «Якитории» иначе не бывает! Например, в прошлом году на авторском ужине гостям предложили ассорти авторских роллов, обожженные суси, салат из камчатского королевского краба, стерлядь с ризотто из белых грибов, гранатовый граните, корейку ягнёнка с васаби пюре, тартар из тунца Bluefin с авокадо и другие блюда. В этом году планы у Станислава Бахаровского не менее грандиозные! Те гости, которые станут участниками этого проекта, получат незабываемые гастрономические впечатления.

Формат Сhef’s Table предполагает не только уникальное меню, но и общение гостей с бренд-шефом, наблюдение за процессом приготовления и даже участие в этом процессе. Это отличная возможность приоткрыть тайну мастерства Станислава Бахаровского и обсудить гастрономические тренды. Ужин предполагает несколько подач, и каждое блюдо бренд-шеф презентует лично. Более того – каждое блюдо будет сопровождать специально подобранный напиток от сомелье ресторана.

«Якитория» – это франчайзинговая сеть, которая с 1999 года не просто предлагает гостям своих ресторанов блюда японской кухни, но и формирует особую культуру. Именно в «Якитории» большинство из нас познакомились с особым этикетом японской кухни, взяли в руки палочки и стали поклонниками роллов, суши и сашими.

Бренду «Якитория» удаётся гармонично сочетать в своём меню традиционные блюда и модные новинки. Станислав Бахаровский каждый сезон удивляет гостей своими экспериментами, вдохновляясь кухнями разных стран, и создавая не только новые вкусы, но и влюбляя своих гостей в эти невероятные авторские блюда. Мероприятия в формате Сhef’s Table в «Якитории» стали уже традиционными и ожидаемыми. Даже во время пандемии их проводили он-лайн.

Формат Сhef’s Table даёт гостям «Якитории» уникальную возможность общения с бренд-шефом – и эту возможность нельзя купить. Приглашение на авторский ужин можно получить, участвуя в конкурсе, который проводится в соцсетях бренда. Подведение итогов конкурса намечено на 17 марта, а сам ужин со Станиславом Бахаровским состоится 21 марта.

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