SHINE BRIGHT MENU: солнечное обновление! «Якитория» анонсировала новое сезонное меню.

«Якитория» встречает весну новыми яркими блюдами! С 4 апреля в ресторанах франчайзи-сети, а также при заказе блюд с доставкой можно будет попробовать новинки из сезонного SHINE BRIGHT MENU 2.0. Бренд-шеф Станислав Бахаровский собрал в обновлённом «золотом» меню всё самое вкусное и аппетитное.

В SHINE BRIGHT 2.0 сохранили хиты первой части, а также добавили новые блюда с необычными акцентами:

«Нью Джерси маки» — ролл с тартаром из морского гребешка, японским омлетом и хрустящим луком-пореем фри.

«Тоннато Тоннато» — воздушный ролл с тунцом, рукколой и авокадо под нежным трюфельно-тунцовым соусом.

Также появился оригинальный салат «Сакура сарада» со смелым и невероятно вкусным сочетанием ростбифа и карамелизированной вишни.

Традиционный суп «Биф рамен» в сезонном меню предлагается с новыми ингредиентами. Лапша рамен, слайсы подмаринованной говядины-гриль, японский омлет, вешенки, пекинская капуста и говяжий бульон — всё это идеально сбалансировано и может стать основой сытного обеда. А пряный «Тыквенный крем-суп» с крабовым мясом, креветками и тыквенными семечками будет достойным дополнением к горячим блюдам.

Новинки авторских супов: нежный «Суп из шпината» с креветками, филе трески, луком-пореем и петрушкой-фри, а также экзотический «Тай сиру» на курином бульоне с кокосовым молоком, фиш-соусом, лемонграссом, лососем, креветками и мясом краба.

А для тех, кто предпочитает горячие блюда, идеальным решением станет острый «Бутанику Вок» с обжаренными маринованными слайсами свинины, дайконом и соусом чили или нежная «Треска по-скандинавски» с ризотто из полбы.

Свиные рёбра BBQ подаются с кукурузой гриль, а любителям стейков придётся по вкусу «Скерт стейк» с гарниром из цветной капусты и брокколи, в перечном крем-соусе и трюфельном масле.

«Подготовка сезонного меню в «Якитории» — это всегда событие. Мы стараемся сочетать экзотические ингредиенты с традиционными рецептами и добавлять новые вкусовые сочетания. SHINE BRIGHT MENU 2.0 — это уникальные блюда в современном прочтении», — отмечает бренд-шеф «Якитории» Станислав Бахаровский.

Новые блюда из «золотого меню» можно заказать в «Якитории» уже сейчас, в ресторане или с доставкой.