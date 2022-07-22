Шоу-показ участников фестиваля “ЛИДЕРЫ МОДЫ” / FASHION LEADERS

С 7 по 10 июля в Москве прошел Фестиваль Всероссийского конкурса креативных специалистов индустрии моды “ЛИДЕРЫ МОДЫ” / FASHION LEADERS. В рамках фестиваля прошел показ коллекций финалистов и участников, который стал финальной точкой.
В шоу-показе свои коллекции представили дизайнеры:
Лада Колташова (участник из шорт листа)
Роман Мнацаканов (обувь)
Алина Березина (дети)
Анастасия Герасимова (платки)
Лера Андерс (дети)
Юлия Скорнякова (участница проекта)
Елена Павлюкова (украшения)
Ольга Вишнякова (участник из шорт листа)
Fashion styling коллекций показа создан студентами fashion академии PSFA во главе с основателем академии, международным fashion стилистом Светланой Ивановой. Им удалось собрать столь разные коллекции воедино.
Музыкальное сопровождение показа NoMusicians - творческое объединение мультиинструменталистов Сергея Ракитина и Максима Котнова. Интуитивная, минималистичная, многослойная музыка, в которой важнее ее дух и внутреннее содержание, чем внешняя форма.
Проект Теплосиняя с берегов Волги исполнил песню в завершении шоу-показа, теплый подарок из Самары, текст песни Роман Мнацаканов.
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