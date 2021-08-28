Синергия традиций и современности: дизайнер Наталья Душегрея презентовала оригинальный лукбук в этническом стиле

«Есть только два способа прожить свою жизнь: первый – будто чудес не бывает; второй – будто все на свете является чудом», - мудро заметил Альберт Эйнштейн, а талантливый российский дизайнер Наталья Душегрея своим творчеством демонстрирует незыблемость этой аксиомы: на протяжении многих лет Наталья визуализирует волшебство и делает сказку неотъемлемой частью нашей жизни.

Принты с художественной стежкой — главная изюминка бренда «ДушеГрея», поклонниками которого являются многие популярные актрисы, певицы, успешные бизнес-леди — многогранные женщины с яркой индивидуальностью.

Центральным мотивом новой коллекции Натальи Душегреи является этнический стиль.

Синтез культуры, истории и природы, синергия многовековых традиций и современных фасонов - одежда бренда «ДушеГрея» органично и гармонично подходит для разных жизненных ситуаций: путешествия и светские рауты, релакс наедине с природой и покорение новых горизонтов...

Этнический стиль не привязан к культуре какого-то определённого народа, он аккумулирует в себе разные течения и направления, одно из которых прерафаэлиты — объединившаяся группа художников, поэтов и искусствоведов, основными задачами которых является обновление художественных традиций и противостояние застойному академизму.

Символично, что локацией для съемки новой коллекции бренда «ДушеГрея» сезона осень-зима 2020/21 был выбран историко-культурный центр «Русский парк», уютно раскинувшийся рядом с Переславль-Залесским, и живописный водоём, впадающий в Плещеево озеро, знаменитое тем, что Пётр I когда-то построил здесь свою первую учебную флотилию.

Моделями в съёмках лукбука бренда выступили популярные иностранные блогеры, принимающие участие в новом трэвел-шоу Who is Russia (стартует на YouTube в сентябре): Софи Морелли — итальянка, проживающая в Монако, и Масилисо Матумба из Замбии.

Для Натальи Душегреи интеграция с иностранными блогерами стала интересным опытом в контексте сотрудничества с зарубежными клиентами и выхода на мировой рынок, а девушкам участие в fashion-съёмке известного российского дизайнера подарило возможность стать частью креативного международного проекта и поближе познакомиться с самобытными традициями загадочной России.

Итальянский темперамент Софи Морелли @sophmorelli и африканская энергия Масилисо Матумба @masiliso_mutumba оказались настолько созвучны с русской душой Натальи Душегреи @natalia_dushagreya, что девушки отважились совершить небольшой подвиг - погрузились в холодную воду таинственного озера с причудливыми кувшинками.

Наталья рассказала, что съёмка в воде не была запланирована: «Фотосессия в воде состоялась спонтанно. Мы до последнего сомневались, что наши путешественницы решатся. Представьте, девушки рискнули войти в холодную мутную воду с илистым дном без белья (ибо запасного не было), и полотенец. Софи и Масилисо - настоящие русалки!»

Атмосферу легендарного исторического пространства и уникальный колорит многогранных образов, созданных Натальей Душегреей, смело можно назвать квинтэссенцией красоты и гимном фантазии.

Для фотосессии Наталья Душегрея изящно и искусно синхронизировала вещи из двух коллекций бренда «ДушеГрея»: «Проекты рая» (по мотивам творчества Уильяма Морриса) и «Сказочный лес».

Этой осенью дизайнер предлагает носить длинные струящиеся платья в сочетании с укороченными куртками и утепленными жакетами. Самым смелым и неординарным леди придутся по вкусу нестандартные геометрические фасоны - куртка с необычным, остроконечным капюшоном или плащ с воздушными рукавами, обрамлёнными фатином.

Также в коллекциях есть модели, напоминающие традиционную верхнюю русскую одежду — душегрею, но в новом, авторском прочтении, с контрастными акцентами. Безусловно, один из трендов наступающей осени — куртки-рубашки, которые идеально сочетаются с юбками (Душегрея предлагает плиссированные миди из бархата или А-образного силуэта из плащевки), и с джинсами.

В ассортименте бренда множество актуальных фасонов и моделей, которые дарят колоссальный простор для вариаций - их можно по-разному миксовать друг с другом, создавая полярные по настроению и стилю, но неизменно оригинальные, эксклюзивные образы.

Фундаментом цветовой палитры для верхней одежды стал чёрный цвет, на который наложены эффектные принты насыщенных благородных оттенков, великолепно взаимодействующих друг с другом. В разнообразных моделях «ДушеГреи» благоухает калейдоскоп диковинных цветов, среди которых резвятся волшебные животные и в свободном полёте порхают птицы эдема, ассоциирующиеся с притягательным и манящим райским садом.

На чарующей земле Переславля-Залесского раскинулся дивный «Сказочный лес», подобный «Проектам рая»: эта метафора отражает безграничную фантазию Натальи Душегреи.

Дизайнер из года в год продолжает удивлять, окрылять и вдохновлять прекрасных леди, увлекая их своими произведениями в волшебную страну чудес, где нет границ для воображения и можно открыть неизведанные маршруты и континенты не только в окружающем мире, но и в самих себе!

Для того, чтобы почувствовать себя в сказке, совсем необязательно покидать пределы урбанизированного мегаполиса: уютный «домик» «ДушеГреи» расположился в историческом центре столицы, в непосредственной близости от Кремля - метро Третьяковская, Большой Толмачёвский переулке 4. стр.1.

Кроме того, у бренда «ДушеГрея» функционирует интернет-магазин https://www.dushagreya.ru/, в котором жители России и стран зарубежья могут заказать потрясающие вещи дизайнера.

На днях Наталья Душегрея анонсировала долгожданный выпуск мужской линии, а это значит, что совсем скоро бестселлерами бренда будут восхищаться и вдохновляться не только женщины, но и мужчины. Но это уже совсем другая история, о которой мы непременно расскажем в одном из следующих репортажей…

Потрясающим "Сказочным лесом" и восхитительными "Проектами рая" вдохновлялись:

Корреспондент - Бурулева Юлия

Фотограф - Ханина Юлия