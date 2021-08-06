Скоро в школу! Вместе с United Colors of Benetton

Дети хотят продолжения каникул и не хотят идти в школу?

Образы из новой осенней коллекции United Colors of Benetton помогут снова окунуться в школьную жизнь и сделать процесс обучения удобным, комфортным и очень красивым!

А также бренд заботится о безопасности школьников благодаря концепции Dress Safely*, которая отвечает за соответствие продукции высочайшим международным стандартам.

Какую одежду выберет ваша дочка для активного осеннего дня?

В этом сезоне Benetton подготовил безукоризненную капсулу для школы: темно-синий пиджак идеально сочетается с белоснежной рубашкой и слегка расклешенной юбкой. На смену идеально подойдет лаконичное платье-сарафан, дополненное водолазкой из мягкого хлопка, классической белой рубашкой или кардиганом с круглым вырезом. Базовая однотонная футболка или поло с коротким рукавом незаменимы для активных занятий, а для прохладных дней – расклешенный хлопковый джемпер или кардиган с добавлением шерсти. Добавьте сюда пальто с накладными карманами, капюшоном и поясом на талии, и вы получите безупречную школьную капсулу.

А как же время после школы? Танцы, гимнастика или прогулка в парке? Так хочется успеть всё. Вместе с коллекцией United Colors of Benetton мы говорим твердое «нет» ограничению детских желаний. Стильные кюлоты и толстовки в спортивном стиле с яркой неоновой лентой, хлопковые платья и рубашки в клетку или может быть модные джинсы слоучи с oversize свитшотом подойдут для самых разных активностей юных модниц.

Мальчики не отстают! Маленьким джентльменам предлагается богатый выбор осенних образов для ярких школьных будней. Трикотажный кардиган с контрастными патчами на локтях сочетает в себе крой строгого жакета и мягкость удобного свитера. Добавьте сюда классический костюм-тройку и образ юного джентльмена полностью завершен! Разумеется, в нем не обойтись без полюбившихся шерстяных свитеров с круглым вырезом, базовых жилетов, водолазок, поло-пике. Сдержанность этого гардероба разбавьте брюками чино, рубашками слим фит или прямого кроя в мелкую и крупную клетку и полоску, а также украсьте однотонной синей бабочкой. Вопрос о том, кто лучший ученик в классе, уже решен!

Долгожданный звонок последнего урока и впереди еще целых полдня приключений. Вдохновением в этом сезоне служит уличный стиль, наполненный энергией музыки и танцев. Куртки-бомберы с кнопками, культовые рубашки-поло в стиле регби и толстовки с яркими принтами, мальчишки будут самыми стильными после окончания уроков.

Покорять новые вершины на уроке географии или в панда-парке, ставить захватывающие химические опыты на уроках химии, искать корни уравнений или наблюдать за жизнью муравьев в лесу – в стильных образах United Colors of Benetton познавать жизнь одно удовольствие!

*[1] * Dress Safely (анг.яз.) – Одевайся безопасно. Концепция, куда входит ряд критериев: запрет на использование химических веществ, соблюдение правил защиты окружающей среды в процессе производства, а также запрет на наличие компонентов, представляющих опасность для детей и др.