Следующий шаг ребрендинг BAON: обновленная концепция сайта

В 2023 году BAON начал реализацию масштабного проекта ребрендинга, включающего новый логотип, бренд-атрибутику, концепт ритейла и онлайн магазина.

Особое внимание было уделено внешнему виду сайта – редизайн отражает новое позиционирование и соответствует ценностям бренда BAON. Важными моментами в проектировании нового сайта стали изучение пользовательского опыта и реализация омниканального подхода. Пользователи смогут с комфортом провести время в онлайн магазине, изучая каталог и подбирая для себя трендовые образы.

Изменилась главная страница сайта, страницы каталога, карточки товара. Улучшены: навигация, алгоритмы поиска и ранжирования с учетом появления новинок, популярности моделей, сезонной актуальности и поведенческих критериев, влияющих на выбор (гендер, истории покупок, местоположение и личные предпочтения покупателя). Улучшен must have клиентского сервиса – возможность оплатить заказ любым способом и выбрать наиболее удобный вид доставки: от привычной курьерской на дом, в постамат или на почту, до доставки в любой удобный магазин.

Илья Ярошенко, президент компании BAON:



«Собственный интернет-магазин - это не только канал продаж, но и «лицо» бренда, именно поэтому этап обновления сайта стратегически необходим. Для нас очень важно передать позиционирование бренда, рассказать про все наши ключевые коллекции, показать, как мы поменялись. Уже на момент технического запуска сайта мы отмечаем, что пользователи проводят на сайте на 50 % больше времени. Уверены, что юзабилити новой версии сайта позволит увеличить внутренние е-ком показатели площадки и значительно масштабировать продажи. В этом году планируем удвоить оборот интернет-магазина».