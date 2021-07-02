Slow beauty — новый тренд в подходе к красоте и молодости

Мы находимся в вечном забеге: постоянно торопимся, быстро едим и мало спим. Но, конечно же, нам хочется выглядеть красиво!

Нам нужен быстрый результат, ведь через месяц важная встреча, свадьба сына...Мы предпочитаем экспресс-методы омоложения: инъекции, филлеры, хирургическое вмешательство.

Но если задуматься, такие «уколы красоты» отражаются на: естественной красоте; ощущении и принятии себя; окружающей среде.

Наша кожа требует особого внимания и качественного ухода, она не хочет питаться силиконами и химией. Сейчас мир постепенно переходит на slow beauty.

Что это такое slow beauty?

Это неспешная красота. Ее философия — естественность и этичность. Она выражается в: любви к себе и окружающему миру; отсутствии насилия над собой и другими живыми существами; принятии себя на душевном и телесном уровне.

Как перейти на slow beauty?

Все изменения на лице связаны с нашими переживаниями и стрессом. Нужно замедлиться. Позитивный и осознанный образ мышления снимет мышечные спазмы.

Не гонитесь за стандартами красоты, которые нам навязывают. Будьте собой! Подчеркивайте изюминку вашей внешности и бережно от любви к себе скрывайте недостатки.

Кинезиотейпы, гимнастика и самомассажи идут рука об руку с концепцией slow beauty. Они дают стойкий эффект, не причиняя дискомфорта и боли.

Инструменты slow beauty

Ольга Енко — специалист по естественным методам омоложения лица, косметолог-эстетист, инструктор по гимнастике и йоге для лица, автор книги «Тейпирование лица. Омоложение во сне».

Instagram https://instagram.com/enko_ola

Ольга обучает женщин домашним ритуалам красоты:

1. Кинезиотейпы — это эластичные ленты из 100% хлопка. Они максимально приближены к эластичности здоровой кожи человека, не содержат лекарственных препаратов и подходят даже для чувствительной кожи.

Тейпы улучшают циркуляцию крови и лимфы, запуская природный процесс омоложения. Морщинки на лице становятся еле заметны, подтягивается овал лица, возвращается естественная полнота губ.

2. Гимнастика для лица — простые упражнения, которые тренируют мышцы лица. Определенные мышцы в течение дня сильно напрягаются, другие не задействуются вовсе. Гимнастика помогает привести мышцы в нормотонус, улучшить кровообращение и эластичность кожи, снять отечность.

Делая упражнения регулярно, вы увидите, что морщинки сокращаются. При этом вы не меняете свою внешность и не блокируете естественную мимику, а подчеркиваете свои черты лица.

3. Самомассаж — это движения по массажным линиям лица и шеи для создания натурального лифтинг-эффекта. Самомассаж помогает убрать темные круги под глазами, очертить скулы, подтянуть щечки и подбородок, прорисовать угол челюсти. Приятный бонус — снятие напряжения.

Существуют различные виды самомассажа: ручной, баночный, скульптурно-буккальный, гуаша, с помощью ролика. Попробуйте несколько и выберите тот, который ближе всего вам или чередуйте их между собой. Массаж утром зарядит энергией на день, а вечерний создаст приятное расслабление и поможет крепко заснуть.

Естественные методы омоложения не прикрывают причины старения, а напрямую воздействуют на них. Делают это безболезненно и эффективно.

Ухаживайте за собой в удовольствие! Соблюдайте баланс духовной и физической красоты! Будьте счастливы!