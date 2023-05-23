1 июня 2023 Торгово-деловом комплексе «Смоленский пассаж» состоится SMOLENSKIY PASSAGE KID’S FASHION DAY, который приурочен к Международному дню защиты детей.

В торговой галерее «Смоленского пассажа» в центре столицы, зрителей и гостей ожидает необыкновенное путешествие в мир детской моды. Пройдет долгожданный детский показ от лучших брендов Стокманн, Bosco Outlet, Raschini, Ti Amo, ювелирного бренда FLAWLESS Jewelry.

А между модными шоу зрители насладятся великолепной музыкальной программой с участием звезд российской эстрады.

Солистами хора Турецкого, любимцами 1 канала Дуэтом Аллы Омелюты и Владимира Брилёва, который, будет распорядителем и ведущим модного показа и покорит всех, кому в этот вечер посчастливится попасть на этот роскошный праздник.

Антон Зацепин «зажжет» исполнит свои новые песни, а музыкальные подарки от деток «Шоу Голос» и воспитанников Академии Diamond Kids - это всегда интересно и неожиданно, ребята уже много лет радуют своих зрителей новыми музыкальными находками.

Так же Шоу-коллектив Roller Dream под руководством Сергея Томилина при поддержке Московской федерации роллер-спорта украсит детский показ. Балетная школа Большого театра под руководством народного артиста России Сергея Филина, балетная школа «Армида» под руководством Марины Тимофеевой.

Будет много приятных сюрпризов для гостей мероприятия от «Смоленского пассажа»: подарочные сертификаты от танцевального клуба GallaDance, Кинотеатра 5 звезд на Смоленской. Аниматоры от «Море шоу» создадут атмосфера детского волшебства.

Ресторан Dolce far niente будет угощать мороженым весь вечер.

Организаторами мероприятия выступят: «Смоленский пассаж», «Смоленский пассаж 2», Академия стиля Diamond Kids под руководством Елены Эпельбаум при партнерской поддержке продюсерского центра Vlas.Producing Ольги Власенко

Партнеры мероприятия: ювелирный бутик FLAWLESS, танцевальные клубы GallaDance, итальянский ресторан Dolce far niente, салон красоты On-White-Gosh, кинотеатр «Пять звезд на Смоленской», Flower Bar, Guinot, Калинов Родник, Калинов Родничок, Дом шоколада VioChoco, Море шоу.

Информационными партнерами мероприятия выступят: Bonjour, BABYER magazine, Piccolo, Гордость нации, Fashion TV, На Рублевке Life, Академия моды, Piccolo, World Fashion Magazine, Planeta TV, PERSONO, New street media group, Intermoda.Ru, Культура.РФ.