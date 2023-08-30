«Снежная Королева» обновляет логотип и дизайн торговых пространств

В этом году «Снежная Королева» отмечает свой юбилей – 25 лет.

С момента открытия первого магазина компания успешно развивается, чутко реагируя на изменения потребностей аудитории. Сегодня сеть включает в себя 130 магазинов в 60 крупных российских городах общей площадью более 115 000 квадратных метров и собственный онлайн-магазин с доставкой по всей России.

Появление в ассортименте «Снежной Королевы» трендовой линии одежды с акцентом на молодежный сегмент послужило стимулом к переосмыслению бренда в целом. Новое минималистичное решение торговых пространств и редизайн логотипа отражают динамику развития бренда, позволяя решать важные для компании маркетинговые и бизнес-задачи. Чистота линий и ясность стиля легли в основу новой визуальной концепции бренда.

Татьяна Голышева, директор департамента рекламы компании «Снежная Королева»: «Обновление концепции — это целая серия изменений, начиная с торгового оборудования магазинов и дизайна, заканчивая светом и примерочными. Обновленные визуальные коды бренда, отражённые в новых интерьерах, потребовали изменений не только снаружи, но и внутри. Так и возникла необходимость в редизайне логотипа. Новый логотип транслирует современность, практичность, изящество и красоту, которые мы предлагаем в образах нашим клиентам».

Над новым обликом «Снежной Королевы» работал известный дизайнер и архитектор Роман Кольс. «Человек остро ощущает быстротечность времени, хрупкость и изменчивость окружающего мира. Мгновение переживается как что-то ускользающее из рук. Вкусы меняются, вместе с ними меняется и форма. Логотип, как витрина бренда, отражает актуальное настроение компании. Работая над утонченным подходом к дизайну, я предложил новое прочтение формы логотипа, в более чистых и строгих линиях, созвучных с актуальными коллекциями бренда», – говорит Роман.

Таким образом, логотип стал более тонким и легким, что актуально для digital-среды, но при этом сохранил фирменную «корону» и черно-белую цветовую гамму. В написании бренда использован уникальный шрифт и только прописные буквы.

Изменение визуального представления «Снежной Королевы» – это часть непрерывного развития и совершенствования. Обновленный логотип, объединяя энергию молодежной линии одежды и вневременную элегантность, которая всегда была ключевым принципом «Снежной Королевы», подчеркивает стремление к инновациям и символизирует новый виток развития компании.

Информация о бренде:

«Снежная Королева» — российский fast fashion масс-маркет бренд, основанный в 1998 году — признанный лидер рынка, предлагающий в своём ассортименте коллекции верхней и повседневной одежды, аксессуаров для мужчин и женщин.

Top of mind brand в категории верхней одежды с уникальной экспертизой в производстве и продаже изделий из натуральных материалов. Эксперт с безупречной репутацией у аудитории и бизнес-партнеров.