«Снежная Королева» представила новую премиальную линию LIMITED EDITION

Крупнейшая российская сеть магазинов «Снежная Королева» представила новую премиальную линию собственного производства LIMITED EDITION. В основу первой коллекции легли палитра чистых оттенков, актуальный минималистичный стиль и натуральные материалы высокого качества. Все модели выполнены в ограниченном тираже и доступны в избранных магазинах сети и онлайн.

Вдохновением для создания лимитированной коллекции стали модные образы динамичных и целеустремлённых женщин больших городов, стремящихся к балансу во всех сферах жизни. Их ежедневный выбор одежды определяется возрастающей тенденцией разумного потребления и принципом капсульного гардероба, который состоит из вещей высокого качества, сочетающихся между собой и подходящих для самых разных случаев.

Соединение городского стиля, натуральных оттенков и природных материалов образует идеальный баланс между природой и большим мегаполисом, где часто не хватает простора, зелени, воздуха. Одежда естественных цветов и обволакивающие, согревающие материалы создают ощущение комфорта и одновременно позволяют ощутить себя ближе к природе – в глубине осеннего леса или на прохладном песке пустынного пляжа.

LIMITED EDITION – это безупречная коллекция одежды и аксессуаров из шерсти, кашемира, хлопка и натуральной кожи, которые станут основой идеального современного гардероба. В осеннюю капсулу вошли пальто классических силуэтов, халаты и стеганые, куртки из денима с внутренней подкладкой из натуральной овчины калган, линия трендовых вещей из кожи: утепленное кожаное пальто-тренч, жакеты, брюки и юбки. Зимний ассортимент – различные модели пальто из натуральной овчины, дубленки, а также нестандартные аксессуары - панамы и шопперы из экомеха, выполненного из овечьей шерсти. Создать законченный образ помогут модели из трикотажа – джемперы, топы, жилеты.

Коллекция уже начала поступать в избранные магазины сети и доступна для заказа онлайн на https://snowqueen.ru/.

Адреса магазинов, где представлена коллекция LIMITED EDITION:

Москва

ТРК «Метрополис», Ленинградское ш., д.16А, корп.4

ТЦ «Columbus», ул. Кировоградская, д.13А

ТЦ «Европолис», пр-т Мира, д.211, корп.2

ТРЦ «Европейский» (только верхняя одежда), пл. Киевского Вокзала, 2

Санкт-Петербург

ТРЦ «Галерея», Лиговский пр-т, д.30А

ТРК «Европолис», Полюстровский пр-т, д.84А

Ростов-на-Дону

ТРК «Горизонт», пр-т Михаила Нагибина, д.32/2

Красноярск

ТРЦ «Планета», ул. 9 мая, д.77

Иркутск

ТК «Фортуна Гранд», ул. Октябрьской Революции, 1