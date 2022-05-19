Сочини цвета своего лета вместе с Boggi Milano

Сезон весна-лето 2022 от Boggi Milano воспевает инновации через использование цвета в сочетании с невероятно универсальными технологичными тканями, которые позволяют мужчинам заново открывать для себя повседневную одежду и наслаждаться каждым днем жизни в мегаполисе, без каких-либо ограничений. При этом, Boggi Milano продолжает развивать эко-направление, цель бренда – достичь 100% использования экологически чистых материалов в своих коллекциях даже раньше установленного срока в 2030 году.

Большим новшеством этого сезона является смелая цветовая палитра с характерным внешним видом, придающая бренду современный вид и в то же время нацеленная на более экологичное будущее. Весенне-летний гардероб отходит от классических моделей, создавая новые, более свободные и менее традиционные дизайны.