Сочини цвета своего лета вместе с Boggi Milano

Сезон весна-лето 2022 от Boggi Milano воспевает инновации через использование цвета в сочетании с невероятно универсальными технологичными тканями, которые позволяют мужчинам заново открывать для себя повседневную одежду и наслаждаться каждым днем жизни в мегаполисе, без каких-либо ограничений. При этом, Boggi Milano продолжает развивать эко-направление, цель бренда – достичь 100% использования экологически чистых материалов в своих коллекциях даже раньше установленного срока в 2030 году.
Большим новшеством этого сезона является смелая цветовая палитра с характерным внешним видом, придающая бренду современный вид и в то же время нацеленная на более экологичное будущее. Весенне-летний гардероб отходит от классических моделей, создавая новые, более свободные и менее традиционные дизайны.Ассортимент обуви тоже пополняется новой палитрой с ярко выраженной зеленой душой. Вслед за успехом прошлого сезона появилось еще больше доступных цветов снокеров KNIT. Эти кроссовки подходят к любому наряду и обеспечивают сверхлегкость в сочетании с плотной посадкой для непревзойденного комфорта. Мягкие замшевые мокасины на резиновой подошве, теперь тоже можно увидеть в семи цветах. Также с цветовой тематикой связаны рубашки поло S 'CAFE', изготовленные из переработанной кофейной гущи. Эти специальные волокна в сочетании с органическим хлопком гарантируют высокий уровень технических характеристик: быстрое высыхание, защиту от ультрафиолета, контроль запаха и свежесть. В этом сезоне, модель с двумя пуговицами доступна в 11 цветах. А также обновлена палитра наших хлопчатобумажных футболок SLUB, теперь они доступны в 9 оттенках.
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