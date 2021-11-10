Solemate объявил о глобальном обновлении бренда

Solemate, российский производитель средств по уходу за одеждой и обувью, провёл глобальный ребрендинг. Обновление охватило все составляющие предложения: от позиционирования и дизайна до объёма упаковки, рецептур и сроков годности. Обновлённый бренд Solemate, принадлежащий российской компании Forsal, сделал ставку на более яркое и эмоциональное позиционирование, разработать которое помогли агентство SUPERMARKET. Перемены затронули все каналы коммуникации, включая сайт и сообщества в социальных сетях. Теперь бренд нацелен на более широкую аудиторию — городских жителей, которые хотят всегда быть в движении и при этом хорошо выглядеть.

Новое позиционирование полностью изменило дизайн упаковки и сайта Solemate. Агентство Redblack помогло сделать его более дерзким и динамичным, чтобы лучше отразить активный стиль жизни потребителей продукции бренда.

Обновились и сами продукты: отдел R&D полностью переработал рецептуры, добившись максимальной эффективности составов. Теперь шампунь Shoe Cleaner и чистящую пену Cloud Foam можно использовать в том числе для ухода за поролоновой обувью — без разводов и с полным удалением загрязнений. При этом экспертам Solemate удалось повысить экономичность и плотность пены Cloud Foam. У пропитки Shield улучшились водоотталкивающие свойства, а дезодорант Breathe стал дольше сохранять свежесть обуви благодаря усиленной формуле. И наконец, бренд увеличил срок годности нескольких составов до 36 месяцев и увеличил объём флаконов у средств, которые расходуются быстрее других.

Эффективность этих и других продуктов Solemate проверена жёсткими испытаниями в собственной лаборатории и в реальных условиях. Благодаря применению собственных инновационных технологий бренду удаётся сочетать это с безопасностью средств — не только для обуви и одежды, но и для человека и окружающей среды.

О компании Forsal

Российская компания Forsal с 2015 года занимается выпуском и дистрибуцией функциональной бытовой химии. В портфеле компании — такие бренды, как Solemate, Trekko, Wellroom и Cleeny. Собственные разработки и научная база, а также привлечение экспертов отрасли позволяют создавать высокоэффективные средства, которые действительно работают. Узнайте больше на сайте компании: https://forsal.ru/