Сообщество американских ювелиров провозгласило гранат камнем января

Гранат – удивительный ювелирный камень, который отличается своей богатой палитрой природных оттенков. Он может быть оранжевым, желтым и даже зеленым. Но самым распространенным и доступным на рынке является гранат-пироп, насыщенный различными оттенками красного цвета. Когда в зимнее январское утро перед женщиной встает выбор, какое украшение надеть, изделия со вставкой граната станут первым правильным решением. Его пламенный оттенок, особенно в обрамлении золота, окутает теплом и добавит комфорта образу, прибавит решительности и придаст положительный настрой на весь день. Но присвоение сообществом американских ювелиров этого драгоценного камня первому месяцу в году связано не только с его магической колоритностью. Такая ассоциация связана еще и с тем, что в начале января рождаются Козероги, чей камень по знаку Зодиака - гранат.

У красного граната имеются разновидности: пироп, альмандин и родолит.

Гранат-пироп известен благодаря своим месторождениям в Чехии (территория горных районов Богемии). Месторождения чешского пиропа уже давно исчерпаны, и на ювелирном рынке они очень большая редкость – как правило, за чешские пиропы выдают обычные альмандины.

Пироп–альмандин (альмандин) – разновидность пиропа красного и коричнево-красного цвета. Основные месторождения альмандина находятся в Мозамбике и на Мадагаскаре, также крупные месторождения известны в Бирме, Индии, Бразилии, Австралии, России (Якутия), Украине, Афганистане, CШA, Лесото, Танзании и на Шри-Ланке (Цейлон). Пиропы (альмандины) являются естественным природными спутникам алмаза. Альмандины чаще всего имитируют похожими по цвету стёклами и другими синтетическими камнями (фианиты), но они легко диагностируются визуальным и инструментальным методами. Главное, что может насторожить при покупке пиропа – вставки больших размеров по низкой цене. При оценке стоимости альмандина необходимо обращать внимание на цвет и размер (вес), как правило, вставки из альмандина имеют очень мало внутренних дефектов (качество не ниже VS1).

Пироп–родолит (родолит) – розовая, пурпурно-красная разновидность пиропа. Месторождения родолита находятся в Танзании, Индии, Бразилии, Замбии, США (шт. Северная Каролина), на Шри-Ланке (Цейлон). Родолит отличается от альмандина и пиропа красивым пурпурно-красным цветом, высоким уровнем прозрачности и интенсивным блеском. При оценке стоимости родолита необходимо обращать внимание на цвет, прозрачность и размер (вес), обычно вставки из родолита имеют очень мало внутренних дефектов (качество не ниже VS1). Наличие жёлтого оттенка в пурпурно-красном цвете снижает стоимость вставки из родолита.

В ювелирном гипермаркете SUNLIGHT эксклюзивно представлена коллекция ЗОЛОТО. ГРАНАТЫ бренда SERGEY GRIBNYAKOV, в которую входят 422 изделия из золота 585 пробы с гранатами разнообразных ювелирных характеристик на любой бюджет и вкус. Ценовой диапазон ювелирных украшений коллекции варьируется от 1790 руб. до 88 990 руб.

Например, золотой комплект с гранатами и бриллиантами (арт. 157306, арт. 157302): изделия выполнены из чистейшего розового золота 585 пробы с закрепкой крупного граната глубокого бордового оттенка, который невозможно не заметить. В сочетании с бриллиантами комплект выглядит изысканно и благородно. Станет уместным для выхода в театр и отметит безупречный стиль на любой деловой встрече.