Совершенство в SUNLIGHT: коллекция платиновых украшений с якутскими бриллиантами

Ювелирная сеть № 1 SUNLIGHT расширяет премиальную линию и представляет новую капсулу, эксклюзивно представленного в сети бренда «Бриллианты Якутии». Это 85 превосходных изделий, выполненных в классическом стиле из чистейшей платины 950 пробы с закрепкой лучших в истории бриллиантов, добытых в Якутии. Все украшения российского производства и старательно доведены до совершенства.

Премиальная коллекция богата разнообразным ассортиментом, в нее входят статусные кольца, пусеты, серьги с английским замком, подвески и обручальные кольца с вставкой драгоценных камней, выполненных в самых популярных эталонных огранках: круг и сердце с 57-ю гранями, а также принцесса с 65-ю гранями. Более того, капсула составлена таким образом, чтобы каждый желающий смог прикоснуться к высокому и позволить себе эту роскошь. Диапазон цен ювелирных украшений новой коллекции составляет от 18 300 руб. до 1,5 млн. руб. Все изделия уже представлены в мобильном приложении SUNLIGHT.

Выбор платины в своих изделиях крупнейших европейских ювелирных домов объясняется её многочисленными достоинствами. Этот неподвластный времени благородный металл является рекордсменом по содержанию чистого драгоценного металла: 95% приходится на платину, остальные 5% на платиноиды. Поэтому из-за высокой прочности он не деформируется и практически не царапается.

Но впервые платиновые украшения представил на продажу ювелирный дом Cartier. Ювелир отметил все положительные характеристики этого металла и создал вечный тренд на люксовые украшения, исполненные в платине. Сегодня платину называют «королевой металла» – самым редким, самым желанным и самым дорогим на рынке материалом.

Современные изделия из платины – это символ богатства, совершенства, превосходного вкуса и благополучия. Высокая стоимость платины объясняется её ограниченностью, это редкий металл, который в 30 раз встречается реже, чем золото. С каждым годом количество добытой платины в мире сокращается, а спрос на неё растет. В связи с этим «королева металлов» становится всё ценнее и дороже. Именно редкость и делает ее столь эксклюзивной.

По мнению экспертов, самое лучшее сочетание с платиной это вставка бриллиантов. Именно платина, не затемняя оттенок бриллианта, подчеркивает его природное сияние за счет своего глянцевого отблеска, и камень начинает играть своими гранями.

Помимо платиновой капсулы премиальная линия SUNLIGHT богата широким и разнообразным ассортиментом, в которую входит серия эксклюзивных украшений с ослепительными бриллиантами Якутии от 1 карата, серия изделий самых лучших характеристик с желтыми бриллиантами и линия украшений с изумрудами, сапфирами и другими яркими драгоценными камнями. Премиальный сегмент в ассортименте ювелирного гипермаркета SUNLIGHT постоянно расширяется. Ознакомиться со всеми новинками можно в мобильном приложении SUNLIGHT.