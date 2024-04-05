Спортивные аутфиты от известных российских брендов

«Движение это жизнь!» - в динамичном ритме будней и выходных спорт является неотъемлемой частью нашей действительности, это залог энергии и здоровья. Одни регулярно ходят в фитнес-клубы, другие бегают по утрам, третьи занимаются тренировками на свежем воздухе или дома, а четвёртые отдают предпочтения пешим маршрутам… Велосипед, ролики, лыжи, коньки - вариаций для занятий спортом бесчисленное множество, и далеко не все они зависимы от времени года, капризов погоды и сюрпризов природы. Например, многие ледовые дворцы устраивают массовые катания и дают возможность скользить по гладкому льду даже летом.

Для комфортных занятий спортом важна удобная функциональная одежда. В этой подборке хотим рассказать о трёх спортивных аутфитах от известных российских брендов, которые идеальны для занятий спортом.

ЛОНГСЛИВ И ЛЕГИНСЫ ИЗ МЯГКОЙ МИКРОФИБРЫ WORKOUT - БРЕНД BELL YOU

Оригинальный дуэт в трёх цветах (чёрный, бежевый и пломбир) - стильный элегантный наряд как для тренировок, так и для прогулок, вещи не сковывают движений и идеально подходят для занятий спортом и активного времяпровождения.

Спортивный лонгслив прилегающего силуэта выполнен из мягкой эластичной микрофибры. Изделие с короткой молнией на воротнике-стойке. Рукава дополнены манжетами, в которых предусмотрены прорези для большого пальца. Легинсы с высокой посадкой выполнены из мягкой эластичной микрофибры. Модель с широким поясом для комфортной посадки по фигуре. Для максимального комфорта швы на изделии плоские. Состав гигиеничен и экологичен - 78% полиэстер, 22% спандекс.

СПОРТИВНЫЙ ТОП-БРА И ЛЕГИНСЫ LEVEL UP - БРЕНД ATHLEX

Спортивный топ-бра Athlex понравится активным девушкам и обеспечит необходимую поддержку, когда вы занимаетесь спортом. Эластичный материал и вшитые чашки обеспечивают высокий уровень поддержки груди. За счет этого модель подходит для высокоинтенсивных тренировок. В бра предусмотрена перфорация для дополнительного притока воздуха. Вам точно не будет жарко при выполнении упражнений.

Регулируемые лямки и удобные крючки для регулировки спереди помогут подобрать индивидуальную плотность посадки. Технологичные легинсы Athlex понравятся активным девушкам и отлично подойдут для занятий в фитнес-центре. Изделие выполнено из синтетического материала, который эффективно отводит лишнюю влагу и быстро сохнет. Перфорация под коленями гарантирует оптимальный уровень вентиляции. Благодаря дополнительной вентиляции не будет жарко во время интенсивных тренировок. Эластичная ткань и проклеенный пояс обеспечивают дополнительную поддержку мышц при выполнении физических упражнений.

В моделях использована антибактериальная технология «ATANTIODOR», которая предотвращает распространение неприятных запахов и даёт максимальную уверенность на протяжении всей тренировки. Ощущение свежести сделает тренировки более комфортными и поможет добиться поставленных целей.

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ (КРАСНЫЙ/ГОЛУБОЙ) - БРЕНД FORWARD

Функциональный и красивый костюм в цветах Российского триколора.

Куртка полуприлегающего силуэта, сложного цветового решения. Полочка с центральной застежкой на тесьму молнию до уровня груди, с воротником-стойка. Одна из кокеток полочек выполнена из принтованной ткани. Рукава сложного покроя. По швам рукавов проложены канты. Воротник обработан трикотажным полотном ластик. Манжеты рукавов и низ изделия обработаны трикотажным полотном ластик.

Брюки прямого силуэта с боковыми карманами, застегивающимися на тесьму «молния». Пояс с эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь. Ширина по низу регулируется при помощи эластичного шнура и фиксаторов. Состав ткани - 80%хлопок, 20% полиэстер.

Подборку подготовила Бурулева Юлия