Средства для роста ресниц. Как отрастить густые и длинные ресницы?

Способы отрастить ресницы

Чтобы отрастить густые родные ресницы, есть несколько путей.

1. Первый – ждать естественного обновления, которое происходит примерно за три месяца. Срок немаленький, особенно если сейчас ресницы находятся в плачевном состоянии. Если же ресницы были повреждены некачественными процедурами, восстановление луковиц и жизненной силы волосков может занять еще больше времени.

2. Второй способ – применять народные средства. Сюда можно отнести натуральные масла, маски собственного приготовления, компрессы. В чем минус средств домашнего производства? Во-первых, на натуральные компоненты возможна аллергическая реакция. Во-вторых, чтобы простимулировать рост и восстановить ресницу, одного или двух компонентов может быть недостаточно. Необходим мощный комплекс из витаминов и минералов. В-четвертых, приготовить питательную маску для ресниц или подобрать масло без вреда для глаз бывает трудно и долго.

3. Третий способ – воспользоваться профессиональными средствами. В чем их плюсы? Сыворотки и эссенции дерматологически протестированы, поэтому аллергические реакции сведены к минимуму. Эти средства не нужно специально готовить, греть и смывать после использования. А главный плюс – состав сывороток разработали эксперты и включили в него необходимый комплекс полезных веществ для максимальной эффективности.



ТОП-3 средств для роста ресниц

В статье мы расскажем про три средства для восстановления ресниц от Lovely. Этот бренд профессиональных материалов для наращивания ресниц существует на рынке 9 лет. Препараты имеют сертификаты и протестированы на кожные реакции.

Если у вас нет наращивания, воспользуйтесь эссенцией для ресниц и бровей с ягодами асаи. Tropical Acai содержит мультивитаминный комплекс, который глубоко питает и увлажняет брови и ресницы. Экстракт ягод асаи качественно восстанавливает структуру и активирует рост новых волосков. Провитамин B5 в составе удерживает влагу, делает ресницы эластичными и гладкими.







Применять эссенцию нужно каждый день перед сном. Гелевая текстура быстро впитывается, не оставляет жирного блеска.







Если же в данный момент вы носите наращенные ресницы, выбирайте сыворотку Cool Lashes. Это инновационное средство для укрепления и питания ресниц. Сыворотка стимулирует рост новых волосков и не влияет на носку наращенных ресниц.







Применяйте Cool Lashes ежедневно. Перед применением снимите с ресниц макияж. Если у вас наращивание, очистите межресничное пространство пенкой.







Если вы недавно сняли наращивание или сделали ламинирование ресниц, выбирайте ботокс B-activ. Lash botox оказывает двойное действие на ресницы – улучшает внешний вид и укрепляет изнутри. Экстракт василька стимулирует рост и придает блеск волоскам, а морской коллаген делает их упругими и прочными.







Ботокс достаточно применять один раз в две недели благодаря мощному питательному составу. Это экспресс-восстановление ресниц и поддержание эффекта ламинирования.







Рекомендации по уходу за ресницами от лэшмейкеров

Какими бы эффективными не были профессиональные сыворотки и ботокс, нужно соблюдать основные правила ухода за ресницами. Какие рекомендации дают профессиональные лэшмейкеры?

1. Не пользуйтесь щипцами для завивки (керлерами). Есть риск серьезных повреждений.

2. Очищайте глаза от макияжа перед сном ежедневно. Проводите процедуру деликатно, не трите чрезмерно ресницы.

3. Меняйте тушь раз в 3 месяца. За это время в ней скапливается большое количество бактерий, которые могут вызвать заболевания глаз.

4. Если вы наращиваете ресницы, не забывайте тщательно очищать межресничное пространство. В нем скапливается кожное сало и пыль. Для умывания подойдет пенка без масел в составе и любая кисть или ватная палочка.

5. Декоративную косметику и средства для очищения берите у проверенных производителей. Это здоровье ваших глаз!

Эти простые советы помогут сохранить здоровье ресниц и глаз.

Как наращивание и ламинирование влияет на ресницы?

Существует мнение, что наращивание и ламинирование негативно сказываются на здоровье ресниц. Но это не более, чем миф. Выбирайте квалифицированных мастеров, которые работают на безопасных материалах! В этом случае вашему здоровью ничего не угрожает.

Современные ресницы бренда Lovely ультралегкие и тонкие, а клей дерматологически протестирован. Нагрузка на родные волоски с такими материалами минимальная. Даже при регулярном наращивании натуральные ресницы не страдают.

Ламинирование ресниц вовсе не предполагает использование искусственных волосков. При этой процедуре ресницам придается завиток, который со временем из-за эффекта памяти в волоске распрямляется. Составы для ламинирования от бренда Lovely щадящие и безопасные. А дополнительное питание в виде ботокса водит воздействие на ресницы практически к нулю.