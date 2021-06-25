Средства по уходу за волосами с натуральными растительными компонентами

Продолжаем серию публикаций, посвящённых уходу за волосами и кожей головы. Cегодня хотим рассказать об уходовых средствах с растительными компонентами, такими как экстракт цветов Виола, пшеничный протеин, кокосовая вода, экстракт австралийского персика, дикого лайма, водорослей, семена акации, кокосовое и репейное масло.

Оттеночный шампунь Blond Pure Shampoo от Aravia отлично подходит для мягкого и бережного очищения осветленных волос. Он препятствует пересушиванию кончиков и выцветанию холодного блонда. Благодаря интенсивному фиолетовому пигменту шампунь нейтрализует нежелательную желтизну и придает цвету благородный серебристый тон.

Профессиональный эффект достигается благодаря уникальному составу:

Экстракт цветов Виола препятствует вымыванию цвета и сохраняет насыщенность светлых оттенков блонда происходит благодаря. Он также оказывает защитное, смягчающее и увлажняющее действие.

Пшеничный протеин укрепляет и восстанавливает природную структуру волоса, формирует «защитный экран» от ежедневных стрессов во время расчесывания и укладки.

Натуральный бетаин повышает эластичность и гибкость поврежденных волос, тем самым предотвращая ломкость и сечение.

Рекомендуется нанести шампунь на влажные волосы, распределить массирующими движениями от корней до кончиков и тщательно смыть остатки теплой воды. Затем промокнуть волосы полотенцем для удаления излишней влаги и распределите маску-кондиционер по всей длине волос. Оставить на 1-5 минут в зависимости от желаемой интенсивности и смыть обильным количеством теплой воды.

Мицеллярный пептидный шампунь от Eveline Cosmetics

Идеально подходит для выпадающих и поврежденных волос, а также чувствительной и сухой кожи головы. ЭФФЕКТИВНО И МЯГКО ОЧИЩАЕТ СТИМУЛИРУЕТ РАБОТУ ВОЛОСЯНЫХ ЛУКОВИЦ ПРЕДОТВРАЩАЕТ ЛОМКОСТЬ И ВЫПАДЕНИЕ Пептиды, пребиотики, KERATRIX, кокосовая вода.

Целью стабилизации является „связывание” молекул гиалуроновой кислоты в более крупные конгломераты, чтобы организм их слишком быстро не метаболизировал.

Получая вышеуказанные свойства, гиалуроновая кислота приобретает способность значительно дольше оставаться на коже, и благодаря этому лучше справляется с ролью заполнителя.

Шампунь увлажняющий Mods Hair Paris Peche & Limette

Шампунь с экстрактом персика и лайма – это увлажняющий шампунь, подходящий для ежедневного использования. Его мягкая формула идеально подходит для всех типов волос. В состав шампуня входят натуральный экстракт водорослей, витамины и аминокислоты, австралийский персик, дикий лайм, семена акации, протеины, защищающие и питающие кожу головы. Моющие вещества получены из кокосового масла.

Если вы делаете ставку на силу природы, безопасность и натуральность в уходе за волосами, то ваш безошибочный выбор – веганская косметика для волос Mod’s Hair.

Состав средства:

Экстракт австралийского персика, экстракт дикого лайма, экстракт водорослей, семена акации, протеины, аминокислоты, кокосовое масло.

Особенности состава:

Веганская косметика, Вегетарианская косметика, Не тестируется на животных

Способ применения:

Нанесите небольшое количество шампуня на влажные волосы, оставьте на несколько минут, вспеньте. Промойте волосы большим количеством воды.